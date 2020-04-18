Пік епідемії коронавіруса в Україні настане після карантину: вчені приголомшили заявою

Коронавірус в Україні станом на 18 квітня діагностований вже у 5106 осіб. З кожним днем крок захворюваності COVID-19 зростає. У зв'язку з цим Національна академія наук спрогнозувала подальший перебіг пандемії коронавіруса. На думку вчених, пік епідемії коронавіруса в Україні припаде на період з 20 квітня по 30 травня. При цьому карантин планується завершити 25 травня.

За даними експертів, пік епідемії коронавіруса в Україні за оптимістичним сценарієм повинен припадати на 3-8 травня. Про це йдеться на сайті НАН.

По закінченні піку заражень відбуватиметься поступове зниження кількості інфікування. На думку вчених, поступове зниження буде очікуватися до кінця травня. Протягом місяця середня кількість випадків зараження буде досягати 200-700.

Зниження летальних випадків внаслідок ускладнень коронавірусної інфекції відбуватиметься до кінця травня 2020 року. Середнє значення по смертності від COVID-19 травня – 20 випадків на добу.

"Оскільки статистичні дані не можна розглядати як абсолютно достовірні, то і результати моделювання можуть бути тільки наближеними до реальної картини, і то за умови постійності дії певних параметрів при прогнозуванні. Прогноз повинен періодично переглядатися у часі з урахуванням нових факторів впливу. Доцільним є посилення виявлення безсимптомних форм і хворих з легким перебігом COVID-19 шляхом розширення тестування ПЛР, ІФА", - наголошується в розрахунках.

Варто відзначити, що прогнозований пік поширення коронавіруса не збігається з новими датами карантину. Як розповіло джерело в уряді, карантин в Україні за коронавіруса можуть продовжити до 25 травня.

До цього ми писали, що раніше з'явилися дані про причини появи коронавіруса. Як повідомляється, коронавірус має природну природу походження. Такий висновок зробив директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучі.