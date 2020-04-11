Пік вже був: Комаровський зробив заяву про коронавірус і карантин (відео)

Карантин в Україні через коронавірус в жодному разі не можна послаблювати для людей старше 60 років, але важливо забезпечити їх допомогою від держави, переконаний відомий лікар Євген Комаровський. При цьому педіатр зізнався, що не знає, коли загроза від COVID-19 вщухне і що українців може очікувати найближчим часом.

Лікар вищої категорії висловив думку, що пік коронавіруса в нашій країні вже пройшов. Про це він заявив в інтерв'ю Наталії Влащенко в прямому ефірі ток-шоу "Народ проти".

"У мене особисто таке враження, що пік вже був. Але питання в тому, що ми гадаємо на кавовій гущі, не маючи доступ до адекватної інформації. Ми чомусь, не дивлячись на завезені тести, не використовуємо їх - вони лежать і чогось чекають. Я цього не розумію", - обурюється доктор Комаровський.

Лікар вказав на велику проблему з точною інформацією щодо ситуації з COVID-19 в Україні.

"Як можна давати якісь прогнози, які не підкріплені цифрами? Ми нічого не знаємо, нічого! Ми навіть не знаємо результатів розтину людей, які загинули. Що їх убило? Вони померли від вірусної пневмонії, чи у них була інша причина смерті. Це ж дуже важливо, тому що будь-яка людина може в будь-який момент померти від інфаркту, інсульту, тромбоемболії... від чого завгодно, і в цей момент у неї може бути легка форма коронавірусної інфекції. Тому треба розуміти, від чого люди помирають", - наголосив Комаровський.

При цьому доктор прокоментував деякі "страшилки", які можна почути в ЗМІ.

"Звичайно, є експерти, які кажуть, що ми всі помремо, і єдине, що потрібно робити - це рити могили. Так вони кажуть. Ну значить вони щось знають. Я цього поки не знаю", - розводить руками Комаровський.

Водночас важливість введених обмежувальних заходів залишається актуальною, зазначив педіатр.

"Карантин потрібен, але при цьому треба розуміти, що соціальні й економічні наслідки карантину не повинні бути більш небезпечними, ніж карантин. В жодному разі не можна послаблювати умови карантину для людей старше 60 років. Але всі ці люди, які сидять по домівках, не повертаються на роботу, не виходять з хати, вони повинні відразу ж отримати допомогу від держави", - заявив Коморовський.

Відео: Комаровський висловився про пік коронавіруса в Україні

Раніше ми писали про те, що доктор Комаровський жорстко "наїхав" на священиків, які планують масові богослужіння з віруючими на Великдень у період карантину.