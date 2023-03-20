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"Подрывали колеи". Экс-советник МВД объяснил, почему Беларусь не напала на Украину

Ростислав Смирнов объяснил, почему Беларусь не напала на Украину (фото: Getty Images)
Автор: Юлия Гаюк

В начале полномасштабного вторжения был велик риск непосредственного вступления Беларуси в войну России против Украины. Однако Лукашенко не поддержал в этом Путина, и для этого был ряд причин. Одну из ключевых ролей сыграло развенчание мифа о "второй армии мира".

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал политический эксперт, экс-советник Министра внутренних дел Украины и волонтер Ростислав Смирнов.

Почему армия Беларуси не вступила в войну

По словам Ростислава, белорусы больше всего среди всех стран верили в так называемую "мощь российской армии". Именно поэтому руководство РБ так открыто поддержало действия Путина. Это могло стать поводом для вступления в войну, но что-то пошло не так.

"Когда началась война, мы с другом взяли на себя большой блок информационной войны, поскольку разбирались в этом. Запустили на базе МВД Украины успешный к тому времени проект "Ищи своих", который даже блокировал Роскомнадзор", - делится Смирнов.

Он рассказывает, что ключевая роль проекта была в деморализации войск противника и демонстрации нашим защитникам того, каким должно быть отношение к врагу. И именно это послужило причиной, почему белорусы саботировали свое вторжение в Украину.

"Мы очень много работали на информационном пространстве Беларуси, показывали, как [украинские воины] разбивают россиян, потому что белорусы очень сильно верили в миф об армии РФ. Поэтому когда войска Беларуси были под Киевом, были саботирования именно со стороны их военных. Они писали рапорты, взрывали пути ", - делится эксперт.

Он также сравнивает Россию с "гопником", которого боятся только из-за того страха, который он внушает.

"РФ показала, на что способна ее армия. Все миллиарды, которые они бросали на перевооружение, были часто распылены. Сейчас мы видим, что они воюют советским вооружением, у них нет передовой непобедимой второй армии мира", - объясняет Смирнов.

Полное интервью с Ростиславом Смирновым читайте 21 марта на РБК-Украина. Также подпишитесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить видео интересного разговора с экспертом.

Ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал,каким должно быть завершение войны с Россией.

Также недавно украинские военные показали, как уничтожают вражескую пехоту под Бахмутом.

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