"Подрывали колеи". Экс-советник МВД объяснил, почему Беларусь не напала на Украину
В начале полномасштабного вторжения был велик риск непосредственного вступления Беларуси в войну России против Украины. Однако Лукашенко не поддержал в этом Путина, и для этого был ряд причин. Одну из ключевых ролей сыграло развенчание мифа о "второй армии мира".
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал политический эксперт, экс-советник Министра внутренних дел Украины и волонтер Ростислав Смирнов.
Почему армия Беларуси не вступила в войну
По словам Ростислава, белорусы больше всего среди всех стран верили в так называемую "мощь российской армии". Именно поэтому руководство РБ так открыто поддержало действия Путина. Это могло стать поводом для вступления в войну, но что-то пошло не так.
"Когда началась война, мы с другом взяли на себя большой блок информационной войны, поскольку разбирались в этом. Запустили на базе МВД Украины успешный к тому времени проект "Ищи своих", который даже блокировал Роскомнадзор", - делится Смирнов.
Он рассказывает, что ключевая роль проекта была в деморализации войск противника и демонстрации нашим защитникам того, каким должно быть отношение к врагу. И именно это послужило причиной, почему белорусы саботировали свое вторжение в Украину.
"Мы очень много работали на информационном пространстве Беларуси, показывали, как [украинские воины] разбивают россиян, потому что белорусы очень сильно верили в миф об армии РФ. Поэтому когда войска Беларуси были под Киевом, были саботирования именно со стороны их военных. Они писали рапорты, взрывали пути ", - делится эксперт.
Он также сравнивает Россию с "гопником", которого боятся только из-за того страха, который он внушает.
"РФ показала, на что способна ее армия. Все миллиарды, которые они бросали на перевооружение, были часто распылены. Сейчас мы видим, что они воюют советским вооружением, у них нет передовой непобедимой второй армии мира", - объясняет Смирнов.
Полное интервью с Ростиславом Смирновым читайте 21 марта на РБК-Украина. Также подпишитесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить видео интересного разговора с экспертом.
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