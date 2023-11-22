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Диетолог назвал самый лучший режим похудения, который особенно полезен для диабетиков

Какой режим питания лучше для похудения (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Много людей для похудения используют методику интервального голодания - ограничивают себя во времени потребления пищи. Эффективным способом также есть подсчет калорий. Но какой режим лучше для тех, кто стремится сбросить лишний вес?

Ответ на этот вопрос дает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию диетолога Олега Швеца в Facebook.

Что лучше работает - подсчет калорий или ограничение во времени потребления пищи

"Питание с ограничением времени еды в течение суток до восьми часов, также известное как интервальное голодание, например, с 10.00 до 18.00, без подсчета калорий ежедневно привело к большей потере веса среди людей с диабетом 2 типа и ожирением по сравнению с ограничением калорий", - говорит диетолог.

Исследователи Иллинойского университета в Чикаго обнародовали результаты шестимесячного клинического исследования с участием 75 взрослых участников с диабетом 2 типа и ожирением. Их случайным образом распределили на три группы: одна соблюдала ограничение потребления пищи 8-часовым интервалом (с 12:00 до 20:00) без подсчета калорий, у второй было 25% ежедневное ограничение калорий, третья группа - контрольная.

Изменение массы тела на 6-й месяц в группе с интервальным голоданием составляло минус 3,56%, что вдвое больше, чем в других группах.

Средний дефицит калорий в течение 6 месяцев составил 313 ккал/день с интервальным голоданием, 197 ккал/день с ограничением калорий и 16 ккал/день контрольной группы.

Является ли интервальное голодание безопасным для пациентов

В ходе исследования не было выявлено побочных эффектов, а случаи гипогликемии и гипергликемии не отличались между группами.

"По мнению исследователей, эти результаты показывают, что интервальное голодание безопасно для пациентов, которые придерживаются только диеты или принимают лекарства для контроля диабета 2 типа", - говорит Швец.

Однако для людей, использующих производные сульфонилмочевины и/или инсулин, введение режима интервального голодания потребует адаптации к режиму приема лекарств и регулярного мониторинга, особенно на начальных этапах введения подобных изменений диеты.

Также врач отметил, что данное исследование имело несколько ограниченные результаты, потому что испытание длилось короткий период времени.

 

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