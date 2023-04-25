Подозревают россиян: группа "Антитіла" попала в ДТП из-за выкрученных гаек в колесах (фото)

Детали ДТП с группой "Антитіла"

Сейчас музыканты возвращаются домой из Франции и готовятся к поездке на "Евровидение" в Ливерпуле.

"Когда тебе во время выступления в Париже выкрутили гайки на колесе турового авто. Когда на скоростном европейском автобане раскачанным колесом полностью срезало болты, и колесо, отпав, зависло на тормозном диске, нарезая металлическую стружку", - сказано в сообщении.

Как оказалось, только благодаря водителю автобуса, уждалось избежать катастрофы.

"Только благодаря мастерству водителя микроавтобус с командой в этот момент не перевернулся, и даже удачно остановился до событий, которые бы имели тяжелые последствия. В эти моменты ты понимаешь, что бдительность во время войны нельзя ослаблять никогда, потому что враг может быть везде", - написали участники коллектива.

Кого подозревают "Антитіла"

Так, в команде пока не нашли виновников ДТП и тех, кто мог устроить катастрофу. Впрочем, они предполагают, что это были россияне из отеля.

"Не знаем, кого "благодарить" - соседей мскл в гостинице, которые, возможно, пришли тихонько послушать наш концерт, или просто неравнодушным "фанатам" нашей деятельности и творчества в Париже, но главное - что все нормально! Все переживем!" - добавили артисты.

Группа Антитіла попала в ДТП в Париже (фото: instagram.com/antytila_official)