Подростки и их первые отношения: какие важные вещи должны знать все родители

Новый этап взросления подростка

Волнения и нервы из-за того, что ваш подросток начнет с кем-то встречаться - это естественно. Родители беспокоятся, что ребенок может пострадать, оказаться в опасной ситуации, стать жертвой манипуляций или разбитого сердца.

Но как бы неудобно, страшно и болезненно не чувствовали себя родители, подростки начинают жить романтичной жизнью. Это нормальная, здоровая и необходимая часть эмоционального развития любого молодого человека.

Лучшее, что могут сделать родители в этот период - оказать поддержку, показать понимание, давать определенные советы и говорить об откровенных вещах и последствиях. Чем более откровенными, честными и поддерживающими вы сможете быть с ними, тем лучше.

Если что-то пойдет не так, подростки должны знать, что вы всегда на их стороне, они смогут прийти за помощью или советом, особенно когда придет время первой ссоры, разрыва и разочарования.

Как говорить с подростком на тему свиданий и отношений

Подростковый роман - это нормально

Романтические интересы нормальные и здоровые в подростковом возрасте. Некоторые дети более открыто говорят об этом, а некоторые держат это при себе, не решаясь рассказать об этом родителям.

Свидания помогают подросткам развивать социальные навыки и развиваться эмоционально. Сейчас молодежь гораздо меньше встречается, потому что у них есть мобильные телефоны, интернет, видеосвязь. Но рано или поздно свидания вживую тоже будут.

Вам нужно быть к этому готовыми и следует начать заботливый диалог на темы, которые подростка смогут поддержать.

Первые свидания формируют навыки отношений

Так же как начало любого нового этапа жизни, войти в мир свиданий одновременно волнительно и страшно - как для детей, так и для родителей. Детям потребуется проявить себя, показывая свой интерес к кому-то другому и иметь риск, что откажут. А потом - выяснить, как быть партнером для свиданий и что это значит.

Новые навыки в сферах общения, заботы, внимательности, интимности и независимости сталкиваются с развивающейся сексуальностью, ограниченным контролем импульсов и желания раздвинуть границы. Несмотря на трудности подросток, учится взаимодействовать с другими.

Родители, конечно, хотят установить правила относительно мест встреч, времени и даже претендентов. Но будьте осторожны и не мешайте ребенку развивать эти социальные навыки.

Нереалистические ожидания

Многие подростки представляют себе романтику такой, как это показывают в фильмах, пишут в интернете, в книгах. Но реальность - это не подростковый фильм или порно, и ваш ребенок должен это понимать.

Вы можете поговорить с ними, как отличается реальное свидание от того, что они видели в поп-культуре. И желательно это сделать до первого свидания.

Социальные сети

Современные подростки проводят много времени по телефону, отправляя сообщения, картинки, видео - в том числе и тем, кто вызывает у них интерес. Для некоторых подобный подход может облегчить знакомство.

Понимайте роль, которую играют соцсети, но поощряйте общаться с людьми лично. Просто убедитесь в том, что ваш ребенок знает, что не все именно такие, за кого выдают себя в интернете.

Вам нужно поговорить о сексе

Важно поговорить с подростком о различных темах свиданий, таких как личные ценности, ожидания и давление со стороны сверстников. Эти разговоры будут постоянными для поддержания открытых линий общения в семье.

Будьте откровенны с ребенком во всем - от уважительного отношения к себе и другим и к сексуальной активности. Объясните, что такое безопасный секс и согласие, убедитесь, что вас услышали и поняли. Спросите, как они представляют себе роль секса в отношениях и какие у них вопросы.

Поговорите об основах, например, как вести себя во время встречи с родителями, как быть вежливым.

Согласие, комфорт, безопасность

Самые важные вопросы - это тема согласия, чувства безопасности и комфорта, уважения к собственным чувствам и чувствам другого человека. Скажите, чего вы ожидаете с точки зрения уважения к их партнеру и наоборот.

Разговор о согласии с подростком может дать ему инструменты, необходимые для уменьшения риска нападения или же - попадания в неприятную ситуацию. Обязательно проговорите важную тему о безопасном сексе и то, что он (или партнер) - имеют право на отказ.

Объясните, что делать, если на свидании ведут себя неуважительно или присутствует оскорбительное поведение.

Плохо, когда подростки узнают нужную информацию от друзей, из фильмов или из интернета - даже очевидные вещи лучше им узнать от родителей.

Выбирать только подросткам

Родители не должны предполагать, что имеют право выбирать тип, пол или характер человека, с которым будет встречаться ребенок. У вас может быть свое видение, но подросток может выбрать кого угодно. Это время для экспериментов и для выяснения, кто они сами и кто их интересует. Любите своего ребенка несмотря ни на что и принимайте его выбор.

Конфиденциальность

Ваши родительские ценности, уровень зрелости вашего подростка и конкретная ситуация помогут определить, сколько сопровождения нуждается ребенок. Но помните, что подростки чем старше - тем больше будут нуждаться в большей независимости, способности делать собственный выбор и конфиденциальности.

Вы можете пригласить друзей ребенка к вам домой, чтобы получить представление об интересах вашего подростка. Если ребенок это предлагает сам - это очень хорошо, он менее склонен к сомнительному поведению и готов вам довериться.

Вам придется вмешиваться

Слишком увлекаться или вмешиваться в романтические свидания подростка не стоит, но иногда родителям нужно вмешаться. Если слышите злые комментарии от своего подростка или видите, что присутствует манипуляционная практика -– говорите. Если ваш подросток ведет себя нездорово - тоже.

Правила нужны

Задача родителей - обеспечить безопасность ребенка и помочь ему приобрести навыки, необходимые для налаживания здоровых отношений. Во время взросления подросток потребует меньше правил.

Но правила должны основываться на поведении ребенка, а не обязательно на его возрасте. Если подросток не соблюдает существующие правила, нарушаю комендантский час - ему не хватает зрелости, чтобы иметь больше свободы.

Свидание в интернете

В настоящее время много романтических связей возникает в интернете. В этом нет ничего плохого, но есть определенный риск. Создайте четкие указания по романтике в интернете. Объясните, что постоянное общение может перерасти в ложное чувство близости. И риск разочарования при настоящей встрече.

Создайте четкие правила для онлайн знакомств и будьте в курсе, какими приложениями пользуется ребенок и с кем он общается. Обсудите опасность технологий, например секстинг.

Убедитесь, что подростки понимают, что что-либо посланное или размещенное в интернете (например, фото полуобнаженного тела) может легко привести к негативным последствиям и снимкам могут поделиться с кем угодно.

Границы

Независимо от того, с кем гуляет подросток, доверяете ли вы ему или нет, вы должны оставаться на связи и быть в курсе событий. Вы должны знать маршрут и место свидания. Настаивайте, чтобы ребенок с вами связался, если план изменится.

Установите четкий комендантский час и дайте понять, что вам нужно знать подробности о том, с кем будет подросток, куда он пойдет, кто там будет. Это один из самых лучших способов обезопасить подростка.