Подходит не всем! Этот известный препарат нельзя принимать при 3 симптомах

Ибупрофен является популярным препаратом, который применяется для симптоматического лечения боли и снижения температуры. Такое средство подходит не всем и его категорически нельзя принимать при определенных симптомах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт британской службы здоровья "National Health Service".
Ибупрофен - это тип нестероидных противовоспалительных препаратов, который используется для облегчения боли, лихорадки и воспаления.
Его часто назначают при:
Большинство взрослых и молодых людей могут принимать ибупрофен. Однако для некоторых людей он может быть опасным.
Нужно немедленно прекратить прием, если после возникли какие-либо из следующих симптомов:
Кроме того, если вам больше 65 лет, ибупрофен может повысить вероятность развития язвы желудка. Врач должен также назначить лекарства для защиты желудка, если вы принимаете ибупрофен в течение длительного периода.
Ибупрофен также плохо сочетается с некоторыми лекарствами. Не стоит сочетать препарат с:
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