Подходит не всем! Этот известный препарат нельзя принимать при 3 симптомах

Когда нельзя принимать ибупрофен

Ибупрофен - это тип нестероидных противовоспалительных препаратов, который используется для облегчения боли, лихорадки и воспаления.

Его часто назначают при:

высокой температуре у взрослых и детей

головной боли

зубной боли

мигрени

мышечной боли

болях в суставах

менструальной боли

признаках простуды и гриппа

ушибах, травмах

Большинство взрослых и молодых людей могут принимать ибупрофен. Однако для некоторых людей он может быть опасным.

Нужно немедленно прекратить прием, если после возникли какие-либо из следующих симптомов:

хрипы

насморк

кожные реакции

Кроме того, если вам больше 65 лет, ибупрофен может повысить вероятность развития язвы желудка. Врач должен также назначить лекарства для защиты желудка, если вы принимаете ибупрофен в течение длительного периода.

Прием ибупрофена с другими лекарствами

Ибупрофен также плохо сочетается с некоторыми лекарствами. Не стоит сочетать препарат с: