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Подходит не всем! Этот известный препарат нельзя принимать при 3 симптомах

Названы симптомы, при которых нельзя принимать ибупрофен (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Ибупрофен является популярным препаратом, который применяется для симптоматического лечения боли и снижения температуры. Такое средство подходит не всем и его категорически нельзя принимать при определенных симптомах.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт британской службы здоровья "National Health Service".

Когда нельзя принимать ибупрофен 

Ибупрофен - это тип нестероидных противовоспалительных препаратов, который используется для облегчения боли, лихорадки и воспаления.

Его часто назначают при:

  • высокой температуре у взрослых и детей
  • головной боли
  • зубной боли
  • мигрени
  • мышечной боли
  • болях в суставах
  • менструальной боли
  • признаках простуды и гриппа
  • ушибах, травмах

Большинство взрослых и молодых людей могут принимать ибупрофен. Однако для некоторых людей он может быть опасным.

Нужно немедленно прекратить прием, если после возникли какие-либо из следующих симптомов:

  • хрипы
  • насморк
  • кожные реакции

Кроме того, если вам больше 65 лет, ибупрофен может повысить вероятность развития язвы желудка. Врач должен также назначить лекарства для защиты желудка, если вы принимаете ибупрофен в течение длительного периода.

Прием ибупрофена с другими лекарствами

Ибупрофен также плохо сочетается с некоторыми лекарствами. Не стоит сочетать препарат с:

  • лекарствами, которые помогают предотвратить образование тромбов
  • противовоспалительными обезболивающими
  • лекарствами от высокого давления
  • антибиотиками
  • антидепрессантами
  • лекарствами от диабета

 

Ранее мы сообщали, можно ли пить кофе после ибупрофена.

Читайте также, что лучше - ибупрофен или парацетамол.

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