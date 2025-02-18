Подходит не всем! Этот известный препарат нельзя принимать при 3 симптомах
Ибупрофен является популярным препаратом, который применяется для симптоматического лечения боли и снижения температуры. Такое средство подходит не всем и его категорически нельзя принимать при определенных симптомах.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт британской службы здоровья "National Health Service".
Когда нельзя принимать ибупрофен
Ибупрофен - это тип нестероидных противовоспалительных препаратов, который используется для облегчения боли, лихорадки и воспаления.
Его часто назначают при:
- высокой температуре у взрослых и детей
- головной боли
- зубной боли
- мигрени
- мышечной боли
- болях в суставах
- менструальной боли
- признаках простуды и гриппа
- ушибах, травмах
Большинство взрослых и молодых людей могут принимать ибупрофен. Однако для некоторых людей он может быть опасным.
Нужно немедленно прекратить прием, если после возникли какие-либо из следующих симптомов:
- хрипы
- насморк
- кожные реакции
Кроме того, если вам больше 65 лет, ибупрофен может повысить вероятность развития язвы желудка. Врач должен также назначить лекарства для защиты желудка, если вы принимаете ибупрофен в течение длительного периода.
Прием ибупрофена с другими лекарствами
Ибупрофен также плохо сочетается с некоторыми лекарствами. Не стоит сочетать препарат с:
- лекарствами, которые помогают предотвратить образование тромбов
- противовоспалительными обезболивающими
- лекарствами от высокого давления
- антибиотиками
- антидепрессантами
- лекарствами от диабета
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