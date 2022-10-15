Подготовьтесь к зиме правильно: что нужно купить прямо сейчас на случай отключения света и газа

Осень и зима могут стать серьезным испытанием для украинцев. Подготовиться к нестандартным ситуациям и форс-мажорам стоит уже прямо сейчас и сделать запас необходимых продуктов и вещей на пару месяцев вперед.
Что нужно купить уже сейчас и как правильно составить список для похода в супермаркет - читайте в материале Styler ниже.
Зимой могут быть перебои с электроэнергией, отоплением, газом и водой. Это значит, что в квартирах станет холодно, темно и будет сложно решить множество вопросов.
Во время отключения электричества возможны проблемы в работе торговых точек и банкоматов. Поэтому стоит заранее запастись предметами, которые помогут вам безболезненно пережить кризис в течение нескольких дней.
Закупать впрок абсолютно все позиции не стоит. Определитесь с тем, что в вашем доме должно быть обязательно. А также сделайте запас продуктов, которые можно приготовить быстро, просто согреть или употреблять без готовки.
Что может быть в списке:
Даже если в вашей семье все абсолютно здоровы - сложите аптечку из минимального стандартного набора. Туда должны входить препараты:
Выбирайте препараты в соответствии с потребностями каждого члена семьи. Если у вас маленькие дети - должны быть лекарства для их возрастной группы. Если в доме есть пожилые люди - добавьте сердечные препараты, от повышенного давления.
Обязательно запаситесь препаратами от хронических заболеваний. Такие лекарства в условиях войны должны быть в доме всегда в запасе. Также не забудьте тонометр, градусник.
Кроме еды, воды и лекарств вам точно понадобятся различные мелочи, о которых мы чаще всего забываем. В этот список входят:
Батарейки - к каждому гаджету, который от них питается. Подбирайте нужные батарейки под ваше карманное радио или фонарик индивидуально.
Свечи - обычные, но те, которые могут служить долго.
Спички и зажигалки
Фонарик, ночники, лампы на батарейках - все, что может дать источник света
Карманное радио
Павербанк
Корм для домашних животных и наполнители для туалета купите заранее, с запасом на месяц вперед. Проверьте аптечку для животных.
Еще стоит провести плановый осмотр у ветеринара, сделать все прививки. Позаботьтесь о том, чтобы их переноска, клетка, спальное место - были с утеплителями. Это может быть дополнительный коврик, комбинезоны для котов и собак, утеплитель в лежанку или теплый коврик с прорезями для клеток.
Для каждого члена семьи приготовьте тревожный рюкзак со всем необходимым. Регулярно проверяйте его содержимое и по необходимости - добавляйте или обновляйте.
Если поступит сигнал о немедленной эвакуации - у вас не будет времени на сборы. Вам придется взять такой рюкзак и покинуть свое жилье.
Пледы, теплое одеяло, теплые спортивные костюмы, носки и тапочки, пижамы и коврики - все это вам действительно понадобится. И если вы ранее не докупили каждому члену семьи набор теплых вещей - сделайте это сейчас.
Утеплите квартиру, постелите ковры на полы, на стены, заклейте окна и все щели. На всякий случай продумайте, как вы сможете обогреть жилье или приготовить пищу.
Кстати, ранее мы рассказывали о том, что должно быть в тревожном рюкзаке.
А также мы писали, как на самом деле выглядит полный блэкаут в пределах одного крупного города.