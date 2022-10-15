Подготовьтесь к зиме правильно: что нужно купить прямо сейчас на случай отключения света и газа

Зимой могут быть перебои с электроэнергией, отоплением, газом и водой. Это значит, что в квартирах станет холодно, темно и будет сложно решить множество вопросов.

Во время отключения электричества возможны проблемы в работе торговых точек и банкоматов. Поэтому стоит заранее запастись предметами, которые помогут вам безболезненно пережить кризис в течение нескольких дней.

Продукты питания

Закупать впрок абсолютно все позиции не стоит. Определитесь с тем, что в вашем доме должно быть обязательно. А также сделайте запас продуктов, которые можно приготовить быстро, просто согреть или употреблять без готовки.

Что может быть в списке:

Консервация: готовое мясо, рыба, бобовые, овощные и паштеты. Такие продукты могут храниться долго и для них не нужны особые условия - достаточно прохладного и темного места.

Растительное масло. А вот сливочное масло запасать впрок не рекомендуем, даже в морозильной камере. Портится этот продукт быстро, а при отсутствии электричества морозильная камера работать не будет.

Макароны и крупы. Выберите оптимальные 3-4 вида, которые любят в вашей семье. Не стоит закупать те, которые вы регулярно не употребляете.

Мука. Поставьте небольшой мешочек, если вы используете ее не часто или купите побольше, если вы любитель выпечки.

Сахар. В холодное время чай с сахаром вас отлично согреет и придаст силы. Если вы используете его немного, то и запасайте немного.

Кофе. Этот продукт также не требует особых правил хранения, поэтому смело покупайте по акции любимый напиток.

Мед и сгущенка. Ложка меда или сгущенки спасет вашу кашу. Сгущенку можно разбавлять теплой водой, чтобы получить молочный напиток для детей. Также стоит иметь запас сухого молока.

Быстрое питание. Снеки, крекеры, каши и супы, которые можно залить кипятком, энергетические батончики.

Источники силы. Орехи, сухофрукты. Можно также сделать запас сухого печенья, халвы, крекеров.

Овощи. Если у вас есть где хранить, то запаситесь самым стандартным набором - картофель, морковь, лук, свекла, чеснок.

Вода. Обязательно поставьте несколько запечатанных упаковок обычной воды без газа. Пусть это будет 2 бутля по 5 литров и на каждого члена семьи - по 2 бутылки на 1,5 или 2 литра.

Детское, диетическое питание и так далее. Если в вашей семье есть малыши, люди с особенными потребностями в еде - сделайте запас из расчета на 2-5 дней. Для детей отлично подойдут каши быстрого приготовления, пюре в баночках и молочные смеси.

Укомплектуйте аптечку

Даже если в вашей семье все абсолютно здоровы - сложите аптечку из минимального стандартного набора. Туда должны входить препараты:

Обезболивающие

Противовирусные

Жаропонижающие

Против аллергии

Успокоительные

Энтеросорбенты и от проблем с желудком

Бинты, пластыри, антисептики, вата, одноразовые медицинские перчатки

Выбирайте препараты в соответствии с потребностями каждого члена семьи. Если у вас маленькие дети - должны быть лекарства для их возрастной группы. Если в доме есть пожилые люди - добавьте сердечные препараты, от повышенного давления.

Обязательно запаситесь препаратами от хронических заболеваний. Такие лекарства в условиях войны должны быть в доме всегда в запасе. Также не забудьте тонометр, градусник.

Важные мелочи

Кроме еды, воды и лекарств вам точно понадобятся различные мелочи, о которых мы чаще всего забываем. В этот список входят:

Батарейки - к каждому гаджету, который от них питается. Подбирайте нужные батарейки под ваше карманное радио или фонарик индивидуально.

Свечи - обычные, но те, которые могут служить долго.

Спички и зажигалки

Фонарик, ночники, лампы на батарейках - все, что может дать источник света

Карманное радио

Павербанк

Не забудьте о животных

Корм для домашних животных и наполнители для туалета купите заранее, с запасом на месяц вперед. Проверьте аптечку для животных.

Еще стоит провести плановый осмотр у ветеринара, сделать все прививки. Позаботьтесь о том, чтобы их переноска, клетка, спальное место - были с утеплителями. Это может быть дополнительный коврик, комбинезоны для котов и собак, утеплитель в лежанку или теплый коврик с прорезями для клеток.

Тревожный рюкзак

Для каждого члена семьи приготовьте тревожный рюкзак со всем необходимым. Регулярно проверяйте его содержимое и по необходимости - добавляйте или обновляйте.

Если поступит сигнал о немедленной эвакуации - у вас не будет времени на сборы. Вам придется взять такой рюкзак и покинуть свое жилье.

Утепляемся и греемся

Пледы, теплое одеяло, теплые спортивные костюмы, носки и тапочки, пижамы и коврики - все это вам действительно понадобится. И если вы ранее не докупили каждому члену семьи набор теплых вещей - сделайте это сейчас.

Утеплите квартиру, постелите ковры на полы, на стены, заклейте окна и все щели. На всякий случай продумайте, как вы сможете обогреть жилье или приготовить пищу.