RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Не подкармливайте уток зимой этими продуктами: может быть смертельно опасно

Фото: Чем нельзя кормит уток (shuterstock.com)
Автор: Людмила Жукова

Очень часто утки в Украине остаются зимовать на озерах и реках. Неравнодушные украинцы начинают подкармливать птиц. Но не многим известно, что этим пернатым можно не все продукты.

О том, чем нельзя кормить уток, рассказали на странице "Голосіїв" в Facebook.

Чем категорически нельзя кормить уток

  • хлеб и сухари, покрытые плесенью;
  • сладости (вафли, печенье, шоколад);
  • чипсы, сухарики с добавками;
  • соленые продукты;
  • лук;
  • пшеничная мука;
  • молочная каша;
  • тыква;
  • орехи, арахис;
  • жареные семена.

Что можно давать из еды этим птицам

Здоровый рацион дикой утки должен состоять из следующих продуктов:

  • отварных круп, зерна (перловой, овсяной, пшеничной, ячменной, зерна овса, ячменя, пшеницы, риса);
  • хлопьев (кукурузных, овсяных);
  • порезанных мелкими кусочками овощей (моркови, кабачков, свеклы, баклажанов, капусты, брокколи и др.);
  • кукурузы, бобовых (гороха, сои, чечевицы);
  • зеленых овощей (салата, измельченной ботвы);
  • травянистых растений (например, пророщенной пшеницы, травы для кошек);
  • комбикорма, размоченного в воде.

Кстати, не повредят пернатым изредка и в небольших количествах зернистый и тертый сыр, вареные яйца. Эти продукты можно смешивать с крупами.

Лучше соорудить специальные кормушки, чтобы еда не загрязняла водоем. Желательно каждый день приносить разнообразный корм, состоящий только из полезных ингредиентов.

Не давайте уткам объедки человеческой еды, это для них очень опасно.

Читайте также, рейтинг самых удивительных доисторических животных, найденных за последние десятилетия.

Читайте РБК-Украина в Google News
твариникачки