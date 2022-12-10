Не подкармливайте уток зимой этими продуктами: может быть смертельно опасно

Очень часто утки в Украине остаются зимовать на озерах и реках. Неравнодушные украинцы начинают подкармливать птиц. Но не многим известно, что этим пернатым можно не все продукты.
О том, чем нельзя кормить уток, рассказали на странице "Голосіїв" в Facebook.
Здоровый рацион дикой утки должен состоять из следующих продуктов:
Кстати, не повредят пернатым изредка и в небольших количествах зернистый и тертый сыр, вареные яйца. Эти продукты можно смешивать с крупами.
Лучше соорудить специальные кормушки, чтобы еда не загрязняла водоем. Желательно каждый день приносить разнообразный корм, состоящий только из полезных ингредиентов.
Не давайте уткам объедки человеческой еды, это для них очень опасно.
Читайте также, рейтинг самых удивительных доисторических животных, найденных за последние десятилетия.