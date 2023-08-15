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Под Тернополем люди отравились в новом ресторане: что они там ели

В Збараже люди отравились в заведении (коллаж Styler)
Автор: Людмила Жукова

В Збараже Тернопольской области люди отравились после того, как поели в одном из новых ресторанов.

Об этом сообщает полиция Тернопольской области на сайте.

Детали отравления в Збараже

Выяснилось, что 12 августа в Збараже открыли новый суши-бар, а 13-14 августа 17 его посетителей обратились в инфекционное отделение Збаражской центральной больницы с признаками отравления.

Врачи медицинского учреждения по запросу полицейских подтвердили информацию о массовом обращении пациентов, а также сообщили об инциденте в соответствующие службы. Специалисты взяли на проверку продукты в новом заведении. Сейчас суши-бар закрыт.

Владельцы ресторана сотрудничают с полицией и контролирующими учреждениями. Ведомости по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 325 Уголовного кодекса - нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Чем опасно отравление суши

Помните, роллы и суши хранятся всего несколько часов и употребляются только в свежем виде. В плохо обработанной рыбе создается благоприятная среда для развития микробов.

Это основная причина отравления. Употребить в пищу можно долго или неправильно хранящиеся суши, так как внешне они никак не отличаются от свежих.

Признаки отравления суши или роллами будут такими же, как и при любом пищевом отравлении. Симптомы возникают от 30 минут до 2 часов.

Первыми симптомами являются тошнота, слабость, недомогание, потом появляется диарея, рвота.

 

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