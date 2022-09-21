Под Одессой пьяный мужчина влез в детскую ссору и травмировал мальчика: как его наказали

В материалах дела говорится, что в поселке городского типа Саврань нетрезвый местный житель с третьей группой инвалидности в июне влез в ссору между малолетними детьми, причинив мальчику травмы.

Нетрезвый мужчина схватил ребенка за правую руку и правую ногу, поднял на уровне своей грудной клетки, после чего бросил мальчика на траву на обочину дороги.

В результате у потерпевшего ребенка были обнаружены телесные повреждения в виде закрытого косого перелома обеих костей левого предплечья.

Мужчину обвинили в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.122 УК Украины, а именно: в нанесении умышленного средней тяжести телесного повреждения.

Меру пресечения фигуранту дела не избирали.

Во время досудебного производства между обвиняемым и матерью пострадавшего мальчика в августе было заключено соглашение о примирении. Мужчина признал свою вину, "искренне раскаялся в совершенном" и принес извинения.

"Законный представитель потерпевшего договор о примирении поддержал, подтвердив о добровольности его заключения, и заявил об отсутствии материальных и моральных претензий к обвиняемому", - говорится в материале.

Учитывая это, судья 12 сентября дал фигуранту только 1 год условного срока.