Под Одессой 11-месячный мальчик отравился крысиным ядом: медики обратились к родителям

ЧП произошло в поселке Большая Михайловка в понедельник, 6 марта.

Отмечается, что после того, как маленький мальчик попробовал на вкус крысиный яд и отравился, оперативно последовало обращение за медицинской помощью, что позволило быстро забрать пострадавшего ребенка в клинику для лечения.

"11-месячный мальчик отравился крысиным ядом в Большой Михайловке. "Скорая" была на месте уже через 7 минут", - рассказали в Центре.

Кроху госпитализировали в Велико-Михайловскую центральную районную больницу. Медики уточнили, что состояние ребенка расценивается как удовлетворительное.

"Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим детям. Не оставляйте медицинские препараты, бытовую химию и яд в доступных для малышей местах... Так вы можете предупредить трагедию", - призывают в областном Центре ЭМП и МК.

Опасность крысиного яда для человека

Большинство крысиных ядов (родентицидов) являются антикоагулянтами. Механизм действия большинства родентицидов заключается в ингибировании витамина К, участвующего в процессах синтеза факторов свертывания, отмечает украинская врач-реаниматолог Татьяна Черевко.

После попадания в организм яда необходимо некоторое время, пока собственные запасы витамина К иссякнут, после чего в условиях прекращения синтеза собственного витамина К постепенно развивается дефицит факторов свертывания со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Какие симптомы

Типичное время начала развития клинических симптомов от 3 до 5 дней после попадания яда в организм. Наиболее частыми симптомами являются:

одышка;

анемия;

слабость;

кашель/кровохарканье;

бледность;

анорексия;

носовое кровотечение;

рвота;

хромота;

подкожные геморрагии;

гематурия;

синкопе;

абдоминальная боль;

дрожь.

Лечение при отравлении

Лечение во многом зависит от того, на какой стадии пациент доставлен в больницу. Если яд был съеден несколько минут/час назад, необходимые действия, включающие стандартный протокол деконтаминации:

вызов рвоты,

промывание желудка,

назначение после этого сорбентов (активированный уголь по 1 таб./кг 4 раза в день в течение 2-3 дней) с последующим приемом слабительных.

Специфическая терапия предполагает введение антидота – витамина К. Кроме этого, в зависимости от симптомов и результатов анализа крови необходима симптоматическая терапия, которая, как правило, подразумевает ингибиторы протеолиза в высоких дозах (гордокс, контрикал), антибиотикотерапию, оксигенотерапию.