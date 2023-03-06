ua ru
Пн, 06 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Под Одессой 11-месячный мальчик отравился крысиным ядом: медики обратились к родителям

Новина українською →
Одесская область, Понедельник 06 марта 2023 22:15
Под Одессой 11-месячный мальчик отравился крысиным ядом: медики обратились к родителям Фото: маленький мальчик был госпитализирован под Одессой из-за отравления средством от грызунов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Под Одессой произошел случай отравления маленького ребенка средством от грызунов - 11-месячный малыш попробовал крысиный яд, и был госпитализирован в больницу.

Об инциденте сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области на странице в Facebook.

ЧП произошло в поселке Большая Михайловка в понедельник, 6 марта.

Отмечается, что после того, как маленький мальчик попробовал на вкус крысиный яд и отравился, оперативно последовало обращение за медицинской помощью, что позволило быстро забрать пострадавшего ребенка в клинику для лечения.

"11-месячный мальчик отравился крысиным ядом в Большой Михайловке. "Скорая" была на месте уже через 7 минут", - рассказали в Центре.

Кроху госпитализировали в Велико-Михайловскую центральную районную больницу. Медики уточнили, что состояние ребенка расценивается как удовлетворительное.

"Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим детям. Не оставляйте медицинские препараты, бытовую химию и яд в доступных для малышей местах... Так вы можете предупредить трагедию", - призывают в областном Центре ЭМП и МК.

Опасность крысиного яда для человека

Большинство крысиных ядов (родентицидов) являются антикоагулянтами. Механизм действия большинства родентицидов заключается в ингибировании витамина К, участвующего в процессах синтеза факторов свертывания, отмечает украинская врач-реаниматолог Татьяна Черевко.

После попадания в организм яда необходимо некоторое время, пока собственные запасы витамина К иссякнут, после чего в условиях прекращения синтеза собственного витамина К постепенно развивается дефицит факторов свертывания со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Какие симптомы

Типичное время начала развития клинических симптомов от 3 до 5 дней после попадания яда в организм. Наиболее частыми симптомами являются:

  • одышка;
  • анемия;
  • слабость;
  • кашель/кровохарканье;
  • бледность;
  • анорексия;
  • носовое кровотечение;
  • рвота;
  • хромота;
  • подкожные геморрагии;
  • гематурия;
  • синкопе;
  • абдоминальная боль;
  • дрожь.

Лечение при отравлении

Лечение во многом зависит от того, на какой стадии пациент доставлен в больницу. Если яд был съеден несколько минут/час назад, необходимые действия, включающие стандартный протокол деконтаминации:

  • вызов рвоты,
  • промывание желудка,
  • назначение после этого сорбентов (активированный уголь по 1 таб./кг 4 раза в день в течение 2-3 дней) с последующим приемом слабительных.

Специфическая терапия предполагает введение антидота – витамина К. Кроме этого, в зависимости от симптомов и результатов анализа крови необходима симптоматическая терапия, которая, как правило, подразумевает ингибиторы протеолиза в высоких дозах (гордокс, контрикал), антибиотикотерапию, оксигенотерапию.

Ранее сообщалось, что в Одессе 17-летняя девушка попала в реанимацию из-за грибов с рынка.

Напомним также, перед этим мы рассказывали, как распознать у себя пищевое отравление, какие бывают симптомы, лечение и профилактика.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса отравление діти лікарі