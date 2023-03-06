Под Одессой 11-месячный мальчик отравился крысиным ядом: медики обратились к родителям
Под Одессой произошел случай отравления маленького ребенка средством от грызунов - 11-месячный малыш попробовал крысиный яд, и был госпитализирован в больницу.
Об инциденте сообщили в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Одесской области на странице в Facebook.
ЧП произошло в поселке Большая Михайловка в понедельник, 6 марта.
Отмечается, что после того, как маленький мальчик попробовал на вкус крысиный яд и отравился, оперативно последовало обращение за медицинской помощью, что позволило быстро забрать пострадавшего ребенка в клинику для лечения.
"11-месячный мальчик отравился крысиным ядом в Большой Михайловке. "Скорая" была на месте уже через 7 минут", - рассказали в Центре.
Кроху госпитализировали в Велико-Михайловскую центральную районную больницу. Медики уточнили, что состояние ребенка расценивается как удовлетворительное.
"Уважаемые родители! Будьте внимательны к своим детям. Не оставляйте медицинские препараты, бытовую химию и яд в доступных для малышей местах... Так вы можете предупредить трагедию", - призывают в областном Центре ЭМП и МК.
Опасность крысиного яда для человека
Большинство крысиных ядов (родентицидов) являются антикоагулянтами. Механизм действия большинства родентицидов заключается в ингибировании витамина К, участвующего в процессах синтеза факторов свертывания, отмечает украинская врач-реаниматолог Татьяна Черевко.
После попадания в организм яда необходимо некоторое время, пока собственные запасы витамина К иссякнут, после чего в условиях прекращения синтеза собственного витамина К постепенно развивается дефицит факторов свертывания со всеми вытекающими отсюда последствиями.
Какие симптомы
Типичное время начала развития клинических симптомов от 3 до 5 дней после попадания яда в организм. Наиболее частыми симптомами являются:
- одышка;
- анемия;
- слабость;
- кашель/кровохарканье;
- бледность;
- анорексия;
- носовое кровотечение;
- рвота;
- хромота;
- подкожные геморрагии;
- гематурия;
- синкопе;
- абдоминальная боль;
- дрожь.
Лечение при отравлении
Лечение во многом зависит от того, на какой стадии пациент доставлен в больницу. Если яд был съеден несколько минут/час назад, необходимые действия, включающие стандартный протокол деконтаминации:
- вызов рвоты,
- промывание желудка,
- назначение после этого сорбентов (активированный уголь по 1 таб./кг 4 раза в день в течение 2-3 дней) с последующим приемом слабительных.
Специфическая терапия предполагает введение антидота – витамина К. Кроме этого, в зависимости от симптомов и результатов анализа крови необходима симптоматическая терапия, которая, как правило, подразумевает ингибиторы протеолиза в высоких дозах (гордокс, контрикал), антибиотикотерапию, оксигенотерапию.
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