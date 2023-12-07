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Под Киевом жестоко избили 12-летнюю девочку: сверстники с радостью наблюдали

Под Киевом произошла потасовка между двумя девушками (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Полицейские Киевской области расследуют избиение несовершеннолетней девушки из Ракитного. 12-летний ребенок с травмами пожаловался на избиение.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) ссылаясь на полицию Киевской области.

Детали скандала и потасовки между девушками

Между несовершеннолетними произошла ссора, переросшая в драку. В результате 12-летней девочке были нанесены телесные повреждения. Событие квалифицировано как хулиганство.

Во время мониторинга сети стражи порядка обнаружили видео, на котором подростки бьют несовершеннолетнюю. Отметим, что другие дети с восхищением наблюдали за потасовкой и даже не пытались ее остановить.

На инцидент сразу отреагировала ювенальная превенция и оперативно установила обидчиц.

В дальнейшем нарушительницы вместе с родителями были приглашены в отдел полиции для предоставления объяснений.

Пострадавшая находится в больнице, в дальнейшем медиками будет дана оценка по поводу степени тяжести телесных повреждений.

Следователи Белоцерковского управления полиции Киевской области расследуют уголовное производство по факту хулиганства (ч.1 ст.296 УК).

Под Киевом избили несовершеннолетнюю (фото: facebook.com/pol.kyivregion)

Как мы писали ранее, Комаровский рассказал, как на подростков влияют социальные сети.

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