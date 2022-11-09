Под Киевом бешеная собака покусала прохожую: в общине ввели карантин

Отмечается, что агрессивная собака внезапно выскочила из одного из дворов в селе и напала на прохожую, которая направлялась привычным путем на работу.

Женщина сообщила медикам детали происшествия. Сейчас она проходит антирабическое лечение.

"Представители местного подразделения Госпродпотребслужбы установили за животным 10-дневный надзор. На 6-й день собака умерла. Так что биологический материал из него отправили на экспертизу. Заключение Центральной испытательной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Киевской области и Киеве оказалось неутешительным - собака была больна бешенством", - говорится в публикации.

Распоряжением главного госинспектора ветеринарной медицины в Киевской области из бешенства собаки на территории громады был объявлен карантин - ограничения ввели в радиусе 10 километров вокруг села Переселение.

Под карантинные ограничения подпадают такие населенные пункты:

г. Кагарлык,

с. Слобода,

с. Орехово,

с. Халча,

с. Расовка,

с. Новоселки,

с. Гороховое,

с. Гороховское,

с. Гороховатка,

с. Тарасовка,

с. Пруды;

охотничьи угодья УООР "Кагарлыкское";

охотничьи угодья ООО "Трипольский охотник".

Как уберечься от заболевания бешенством

следует прививать собак и кошек - в государственных ветеринарных больницах такие прививки против бешенства бесплатны ;

; нужно сообщать ветврачу о каждом случае подозрения на бешенство у животных;

всем людям, пострадавшим от животных - укусы, царапины или ослюнение - нужно срочно обращаться к врачу-рабиологу, а нанесшее вред животное следует доставить в ветеринарную службу для клинического осмотра и изоляции в течение 10 дней;

нужно избегать контактов с бездомными животными;

нельзя касаться руками трупов животных, подозрительных животных в заболевании и ослененных ими предметов.

Где в Кагарлыкском районе ежедневно проводят вакцинацию животных: