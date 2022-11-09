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Под Киевом бешеная собака покусала прохожую: в общине ввели карантин

Коллаж РБК-Украина: собака с бешенством напала на женщину в Киевской области
Автор: Владимир Костырин

Под Киевом в селе Переселение больная бешенством собака покусала на улице женщину, которая шла на работу. Пострадавшая обратилась в больницу. На территории Кагарлыкской общины из-за инцидента ввели карантин.

Об этом 9 ноября передает местное издание Кагарлик.City.

Отмечается, что агрессивная собака внезапно выскочила из одного из дворов в селе и напала на прохожую, которая направлялась привычным путем на работу.

Женщина сообщила медикам детали происшествия. Сейчас она проходит антирабическое лечение.

"Представители местного подразделения Госпродпотребслужбы установили за животным 10-дневный надзор. На 6-й день собака умерла. Так что биологический материал из него отправили на экспертизу. Заключение Центральной испытательной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Киевской области и Киеве оказалось неутешительным - собака была больна бешенством", - говорится в публикации.

Распоряжением главного госинспектора ветеринарной медицины в Киевской области из бешенства собаки на территории громады был объявлен карантин - ограничения ввели в радиусе 10 километров вокруг села Переселение.

Под карантинные ограничения подпадают такие населенные пункты:

  • г. Кагарлык,
  • с. Слобода,
  • с. Орехово,
  • с. Халча,
  • с. Расовка,
  • с. Новоселки,
  • с. Гороховое,
  • с. Гороховское,
  • с. Гороховатка,
  • с. Тарасовка,
  • с. Пруды;
  • охотничьи угодья УООР "Кагарлыкское";
  • охотничьи угодья ООО "Трипольский охотник".

Как уберечься от заболевания бешенством

  • следует прививать собак и кошек - в государственных ветеринарных больницах такие прививки против бешенства бесплатны;
  • нужно сообщать ветврачу о каждом случае подозрения на бешенство у животных;
  • всем людям, пострадавшим от животных - укусы, царапины или ослюнение - нужно срочно обращаться к врачу-рабиологу, а нанесшее вред животное следует доставить в ветеринарную службу для клинического осмотра и изоляции в течение 10 дней;
  • нужно избегать контактов с бездомными животными;
  • нельзя касаться руками трупов животных, подозрительных животных в заболевании и ослененных ими предметов.

Где в Кагарлыкском районе ежедневно проводят вакцинацию животных:

  • Кагарлыкская районная государственная больница ветеринарной медицины - с 8:00 до 17:00. Адрес: улица Каштановая, 58. Телефон 5-13-49.
  • Стритовская государственная участковая больница ветеринарной медицины - с 8:00 до 16:00. Адрес: улица Шевченко, 3.
  • Буртовская государственная участковая больница ветеринарной медицины - с 8:00 до 16:00. Адрес: улица Октябрьская, 31.
  • Мировская государственная участковая больница ветеринарной медицины - с 8:00 до 16:00. Адрес: улица Гагарина, 1.

Напомним, ранее врач рассказал, нужно ли делать прививку от бешенства, если укусило домашнее животное.

Добавим также, перед этим врач рассказывала, как не стать жертвой бешенства.

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