Под Киевом бешеная собака покусала прохожую: в общине ввели карантин

Под Киевом в селе Переселение больная бешенством собака покусала на улице женщину, которая шла на работу. Пострадавшая обратилась в больницу. На территории Кагарлыкской общины из-за инцидента ввели карантин.
Об этом 9 ноября передает местное издание Кагарлик.City.
Отмечается, что агрессивная собака внезапно выскочила из одного из дворов в селе и напала на прохожую, которая направлялась привычным путем на работу.
Женщина сообщила медикам детали происшествия. Сейчас она проходит антирабическое лечение.
"Представители местного подразделения Госпродпотребслужбы установили за животным 10-дневный надзор. На 6-й день собака умерла. Так что биологический материал из него отправили на экспертизу. Заключение Центральной испытательной государственной лаборатории Госпродпотребслужбы в Киевской области и Киеве оказалось неутешительным - собака была больна бешенством", - говорится в публикации.
Распоряжением главного госинспектора ветеринарной медицины в Киевской области из бешенства собаки на территории громады был объявлен карантин - ограничения ввели в радиусе 10 километров вокруг села Переселение.
Под карантинные ограничения подпадают такие населенные пункты:
Где в Кагарлыкском районе ежедневно проводят вакцинацию животных:
Напомним, ранее врач рассказал, нужно ли делать прививку от бешенства, если укусило домашнее животное.
Добавим также, перед этим врач рассказывала, как не стать жертвой бешенства.