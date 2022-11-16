RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Под Киевом дети нашли сбитую ракету и принесли ее в школу во время тревоги: шокирующее видео

Дети обнаружили уламок сбитой ракеты в Буче (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

В Буче Киевской области во время массированной ракетной атаки России местные дети обнаружили обломок боеголовки возле школы и взяли его, чтобы показать в учебном заведении.

Видео опубликовал глава Киевского управления Нацполиции Андрей Небитов в Telegram.

В телефонном разговоре с диспетчером директор заявила, что дети за школой нашли обломок сбитой ракеты и взяли его, чтобы показали взрослым. Однако так делать категорически нельзя.

"За школой дети нашли сбитую ракету и несут показать", - звучит в разговоре.

По словам начальника полиции, подобное событие свидетельствует о серьезной безответственности взрослых.

В частности, дети во время воздушной тревоги, которая продолжалась на протяжении всего дня, находились на улице, так еще и не были проинформированы родителями, учителями о том, что подозрительные предметы нельзя касаться руками.

"Тот же факт, что малыши так легкомысленно обращались со взрывоопасными предметами, которые несут реальную угрозу жизни и здоровью - просто шокирует", - написал Небитов.

Ранее мы сообщали, что в Херсоне дети обнаружили гранатомет, и он выстрелил в их руках.

Также мы писали, что под Одессой дети нашли банку с порохом и решили поиграть.

Читайте РБК-Украина в Google News
Бучаракетадіти