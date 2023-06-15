Под Киевом возле заправки фура переехала бойца ВСУ: что известно

В ночь на 15 июня в Переяславе под Киевом произошло дорожно-транспортное происшествие. Возле заправки KLO фура наехала на военного.
О трагедии сообщает издание Proslav.
Известно, что авария произошла на 54 километре дороги возле автозаправки KLO. Когда патрульные приехали на место, было установлено, что водитель грузового автомобиля 1960 года рождения двигался по дороге Борисполь-Днепр в направлении села Малая Каратуль.
По словам водителя, тот заметил, что на дороге что-то лежит и совершил маневр вправо, однако передними колесами наехал на данное "препятствие".
Остановив транспортное средство, мужчина вышел из-за руля и установил, что это был человек мужского пола. У лежащего были повреждены обе ноги.
Отмечается, что пострадал военный 1994 года рождения. Военнослужащего сразу доставили в больницу. Он получил травму и ему ампутировали ногу до бедра.
Сейчас дело о наезде расследует Национальная полиция.
Под Киевом на военного наехала фура (фото: proslav.info)
Напомним, что недавно возле блокпоста под Киевом насмерть сбили военного.