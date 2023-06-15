Под Киевом возле заправки фура переехала бойца ВСУ: что известно

Что известно о ДТП

Известно, что авария произошла на 54 километре дороги возле автозаправки KLO. Когда патрульные приехали на место, было установлено, что водитель грузового автомобиля 1960 года рождения двигался по дороге Борисполь-Днепр в направлении села Малая Каратуль.

По словам водителя, тот заметил, что на дороге что-то лежит и совершил маневр вправо, однако передними колесами наехал на данное "препятствие".

Остановив транспортное средство, мужчина вышел из-за руля и установил, что это был человек мужского пола. У лежащего были повреждены обе ноги.

Кем оказался пострадавший

Отмечается, что пострадал военный 1994 года рождения. Военнослужащего сразу доставили в больницу. Он получил травму и ему ампутировали ногу до бедра.

Сейчас дело о наезде расследует Национальная полиция.

Под Киевом на военного наехала фура (фото: proslav.info)