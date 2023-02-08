Под Киевом 11-летний мальчик провалился под лед и погиб (фото)

11-летний мальчик провалился под лед и не смог самостоятельно выбраться. Его тело в местном водоеме нашли спасатели спустя три часа. Трагедия произошла в Белогородке в Киевской области.
Об этом сообщают на странице полиции Киевской области в Facebook.
7 февраля в 18:30 в Бучанское управление полиции Киевской области обратилась мама несовершеннолетнего ребенка с сообщением об исчезновении ее сына. Она рассказала, что за три часа до того, в 15.30, ученик третьего класса ушел из дома и не вернулся.
Позже его тело обнаружили под льдом местного водоема. Как установили правоохранители, ребенок решил поскользить на льду и провалился.
Полиция Киевской области призывает родителей разъяснять детям правила по поведению на льду и вблизи водоемов, ведь халатность может иметь непоправимые последствия.
Фотография с места трагедии (фото: facebook.com/pol.kyivregion)
Алгоритм действий, который может спасти вам жизнь:
Если вы стали свидетелем того, как провалился другой человек, немедленно вызовите спасателей.
Подложите под себя что-нибудь, что увеличит площадь опоры и ползите. Приближайтесь к проруби только ползком, широко разбрасывая при этом руки.
Ремни, шарфы, доска, шест, санки или лыжи помогут спасти человека. Бросать связанные ремни, шарфы или доски следует за 3-4 метра.
Раньше мы рассказывали, как мужчина спас собаку на льду ценой своей жизни.
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