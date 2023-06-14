Под Херсоном россияне убили священника УПЦ МП, который раздавал людям "гуманитарку"

Что известно о смерти священника

Отмечается, что в результате обстрела российскими войсками Иоанно-Предтеченского храма пгт Белозерка в Херсонской области погиб настоятель храма, благочинный Белозерского округа протоиерей Николай Палагнюк.

Перед атакой российских войск протоиерей священнослужитель раздавал на территории храма гуманитарную помощь пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС людям.

Россияне обстреляли храм и убили священника в Херсонской области (фото: facebook.com/church.information.cenr)

Как сообщили в Херсонской епархии, в результате обстрела отец Николай получил минно-взрывную травму с травматической ампутацией верхних конечностей и головы. Эти травмы оказались несовместимыми с жизнью. Погибшему священнику было 69 лет.

Добавим, что Николай Палагнюк родился в известной на Херсонщине многодетной семье, которая дала Церкви трех сыновей-священников: самого Николая, а еще Дмитрия (экс-настоятель Свято-Николаевского храма в Нововоронцовке, умер в 2020 году) и Василия (настоятель храма апостола и Евангелиста Иоанна Богослова в поселке Ивановка).

Все трое Палагнюков во время богослужений, говорят верующие, с первых дней начавшейся в 2014 году войны призывали молиться за украинских воинов и за Украину.

Священника Николая Палагнюка убили россияне (фото: УПЦ МП)

Также ранение получила 76-летняя женщина.