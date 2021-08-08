Скріншот з Instagram

У той же день після публікації цього знімка молода людина записала відео з вибаченнями. Він попросив вибачення у тих, кого він скривдив і сказав, що усвідомив свій вчинок.

"Такого більше не повториться, перепрошую ще раз, кого образив", - заявив він.

У Маріуполі хлопець спалив прапор України, а потім записав відео з вибаченнями (відео: YouTube)

Варто зазначити, що такі дії, згідно зі статтею 338 КК України, є наругою над державним символом. За це є покарання у вигляді штрафу, арешту на строк до шести місяців або ж до трьох років ув'язнення.