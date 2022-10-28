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Под Днепром подросток украл у соседа, чей сын погиб на войне, 1,3 млн помощи: что ему грозит

Фото: подросток похитил деньги у мужчины, полученные как помощь за гибель сына военного ВСУ (Виталий Носач, РБК-украина)
Автор: Владимир Костырин

16-летний подросток снял с банковского счета соседа, отца погибшего на фронте защитника Украины, денежную сумму в размере 1,3 миллиона гривен, полученные как помощь от государства.

Об этом 28 октября передали в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

Парню из села Новопавловка Синельниковского района уже сообщили о подозрении по факту мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины).

Малолетний правонарушитель сейчас находится под круглосуточным домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

По данным следствия, молодой человек в период с июня по июль, получив с помощью мобильного телефона доступ к банковскому счету своего соседа, неоднократно осуществлял денежные переводы на свой счет и счет брата без ведома и разрешения владельца.

"Несовершеннолетний путем обмана завладел денежными средствами потерпевшего в сумме почти 1,3 млн грн, полученных в качестве помощи от государства за гибель сына - военнослужащего", - говорится в публикации.

Досудебное расследование продолжается, его ведет следственный отдел отделения полиции №2 Синельниковского райуправления полиции ГУНП в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что львовские полицейские поймали циничных воров, которые ограбили дом защитника Украины, сражающегося на фронте.

Также мы писали, что перед этим в Тульчине неадекват ограбил детей, которые собирали деньги для армии, при этом расплата пришла мгновенно.

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