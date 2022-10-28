Под Днепром подросток украл у соседа, чей сын погиб на войне, 1,3 млн помощи: что ему грозит

16-летний подросток снял с банковского счета соседа, отца погибшего на фронте защитника Украины, денежную сумму в размере 1,3 миллиона гривен, полученные как помощь от государства.
Об этом 28 октября передали в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.
Парню из села Новопавловка Синельниковского района уже сообщили о подозрении по факту мошенничества (ч. 3 ст. 190 УК Украины).
Малолетний правонарушитель сейчас находится под круглосуточным домашним арестом. Ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.
По данным следствия, молодой человек в период с июня по июль, получив с помощью мобильного телефона доступ к банковскому счету своего соседа, неоднократно осуществлял денежные переводы на свой счет и счет брата без ведома и разрешения владельца.
"Несовершеннолетний путем обмана завладел денежными средствами потерпевшего в сумме почти 1,3 млн грн, полученных в качестве помощи от государства за гибель сына - военнослужащего", - говорится в публикации.
Досудебное расследование продолжается, его ведет следственный отдел отделения полиции №2 Синельниковского райуправления полиции ГУНП в Днепропетровской области.
Ранее сообщалось, что львовские полицейские поймали циничных воров, которые ограбили дом защитника Украины, сражающегося на фронте.
Также мы писали, что перед этим в Тульчине неадекват ограбил детей, которые собирали деньги для армии, при этом расплата пришла мгновенно.