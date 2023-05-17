Под Черниговом банда закопала семью с маленьким ребенком: всплыли жуткие детали преступления

Ехали из Киева в Черниговскую область и исчезли

Молодая семья из Киева, 28-летняя Виктория, 30-летний Богдан и их 4-летний сыночек выехали в Мену, Черниговской области 14 мая. По словам кумы, Марии Закалюжной, они поехали осматривать автомобиль для покупки. И через некоторое время перестали выходить на связь.

Родные сразу сообщили об исчезновении семьи в полицию и начали писать в социальных сетях с просьбой откликнуться тех, кто мог видеть их на трассе.

Виктория, Богдан и их сыночек пропали по дороге из Киева

Полиция начала искать пропавшую семью

После заявления в полицию, начались поиски пропавших. В одном из сел Корюковского района Черниговской области полиция обнаружила сожженный автомобиль киевлян. А еще через 500 метров - могилу, в которой была закопана вся семья. На их теле обнаружили следы, которые четко указывали на убийство.

На поиски причастных к преступлению направили максимальное количество полицейских Черниговской области. И на месте преступления криминалисты обнаружили много вещественных доказательств.

Что произошло с семьей из Киева

Полиция установила, что пара собиралась купить автомобиль у знакомого в Черниговской области. С собой они взяли крупную сумму денег для покупки и вместе с сыном отправились за машиной.

Узнав о том, что киевляне везут с собой крупную сумму денег, их 22-летний знакомый спланировал вооруженное нападение и убийство. Он договорился еще с двумя знакомыми, и вместе они напали на авто Виктории и Богдана на трассе. Они расстреляли автомобиль, завладели деньгами, а потом подожгли машину.

Тела погибших супругов и их сына они закопали неподалеку от места совершения преступления.

Преступники задержаны и им сообщили о подозрении в умышленном убийстве, по предварительному сговору группой лиц (п.1, 2, 6, 12 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Известно, что это двое мужчин и женщина - все трое родом из Корюковского района. Им грозит до 15 лет лишения свободы.