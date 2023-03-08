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Под Черкассами подростки сняли флаг с могилы воина, чтобы сделать видео для ТікТок

Под Черкассами подростки сняли флаг с могилы воина (коллаж: Styler)
Автор: Василина Копытко

В Черкасской области четверо подростков сняли флаг с могилы воина, чтобы сделать видео с национальной символикой для ТикТок. Полиция уже установила правонарушителей и открыла уголовные производства по факту надругательства над могилой.

Об этом сообщила полиция Черкасской области в Facebook.

Что известно об инциденте

Вечером 3 марта в селе Ивахны Уманского района компания подростков из двух парней и девушек в возрасте 14 лет сняли с могилы воина флаг, который был установлен в знак уважения погибшего. Потом правонарушители опубликовали видео своего поступка в ТікТок

"Сначала попытались снять флаг с дома сельского совета, но он там установлен высоко - на уровне второго этажа. Тогда вспомнили, что на кладбище есть флаги на могилах погибших в войне. Полезли туда, сняли и выложили все в видео. Саму могилу не трогали", - рассказал староста села Александр Гринюк в комментарии Укрінформ.

Также он добавил, что односельчане узнали вандалов. Сейчас староста обеспокоен, что подростков в селе "очень сильно травят". В Ивахнах живет мать погибшего военного.

Какое наказание грозит подросткам

Малолетних правонарушителей доставили в районное управление полиции, где они вместе с родителями дают показания. На родителей составили административные протоколы за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по статьям надругательства над могилой и надругательства над государственными символами.

Наказание предусматривает ограничение свободы сроком от четырех до пяти лет или лишение свободы от 4 до 7 лет. Расследование по делу продолжается.

"Во время инцидента государственная символика не была повреждена и возвращена на место. Участники инцидента в знак извинения установили еще один флаг Украины и публично извинились", - сообщают в Монастырщинском городском совете в Facebook.

Ранее мы рассказывали о том, что в Киеве задержали сестер, которые призывали подростков устраивать драки.

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