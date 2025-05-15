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Во время прямого эфира в TikTok застрелили известную бьюти-блогершу: что известно

Четверг 15 мая 2025 15:21
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Во время прямого эфира в TikTok застрелили известную бьюти-блогершу: что известно Валерия Маркес была убита во время прямого эфира в TikTok (фото: instagram.com/v___marquez)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Молодую мексиканскую инфлюенсерку Валерию Маркес, которая прославилась своими видео о красоте и макияже, застрелили во время прямой трансляции в TikTok. Девушке было всего 23 года.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что известно об убийстве

Маркес была убита во время работы в салоне красоты. Неизвестный мужчина вошел и застрелил ее. За несколько секунд до инцидента Маркес вела прямой эфир в TikTok.

Девушка сидела за столом, держа в руках мягкую игрушку. Затем сказала: "Они уходят". Тем временем голос на заднем плане спросил "Эй, Вейл?". Она ответила и через несколько секунд была застрелена.

Трансляция продолжалась, пока Валерия истекала кровью. Видео оборвалось, когда телефон поднял другой человек. Его лицо ненадолго появилось в кадре. Аккаунт блогерши был заблокирован после трагедии. Некоторые пользователи опубликовали ее последние мгновения из эфира перед убийством.

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У Маркес было почти 200 тысяч подписчиков в Instagram и TikTok.

Ранее в прямом эфире она сообщила, что кто-то пришел в салон, когда ее там не было. Этот человек хотел передать "дорогой подарок". У нее был обеспокоенный вид. Она говорила, что не будет ждать, пока этот человек вернется.

Во время прямого эфира в TikTok застрелили известную бьюти-блогершу: что известноЧто известно о гибели Маркес (фото: instagram.com/v___marquez)

Что говорит полиция

Прокуратура сообщила, что инцидент произошел во вторник, 13 мая, в городе Сапопан.

"Мужчина зашел в помещение и, очевидно, выстрелил в нее из пистолета", - говорилось в заявлении прокуратуры.

Гибель 23-летней Маркес расследуют как фемицид - убийство женщин из-за их пола.

Во время прямого эфира в TikTok застрелили известную бьюти-блогершу: что известноВалерия Маркес (фото: instagram.com/v___marquez)

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При написании материала были использованы следующие источники: Reuters, The Guardian.

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