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Под Бахмутом погиб известный украинский фигурист. Ему было всего 25...

На войне погиб украинский фигурист Дмитрий Шарпар (фото: коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Из-за войны, которую начала Россия против Украины, погиб представитель отечественного спорта. Под Бахмутом Донецкой области погиб бывший известный украинский фигурист Дмитрий Шарпар.

Об этом сообщили в общественной организации по развитию фигурного катания Skate Ukraine в Facebook.

Что известно о военном

25-летний Дмитрий Шарпар пошел защищать Украину, когда оккупанты начали полномасштабную войну.

Раньше он входил в состав национальной сборной Украины по фигурному катанию, выступал в паре с Анастасией Побиженко (известная фигуристка).

До того, как Дмитрий ушел защищать Украину от врага и вступил на военную службу, он был серебряным призером чемпионата Украины и вошел в десять самых способных участников на Юношеских Олимпийских играх-2016.

После завершения спортивной карьеры Дмитрий работал артистом циркового шоу на льду "Гранд".

Под Бахмутом погиб Дмитрий Шарпар (фото: facebook.com/skateukraineorg)

Ранее мы сообщали, что на войне в Украине погиб известный российский хоккеист.

Также мы писали, что в боях за Украину погиб известный украинский спортсмен-рекордсмен.

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