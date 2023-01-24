Под Бахмутом погиб известный украинский фигурист. Ему было всего 25...

Что известно о военном

25-летний Дмитрий Шарпар пошел защищать Украину, когда оккупанты начали полномасштабную войну.

Раньше он входил в состав национальной сборной Украины по фигурному катанию, выступал в паре с Анастасией Побиженко (известная фигуристка).

До того, как Дмитрий ушел защищать Украину от врага и вступил на военную службу, он был серебряным призером чемпионата Украины и вошел в десять самых способных участников на Юношеских Олимпийских играх-2016.

После завершения спортивной карьеры Дмитрий работал артистом циркового шоу на льду "Гранд".

Под Бахмутом погиб Дмитрий Шарпар (фото: facebook.com/skateukraineorg)