Под Бахмутом погиб известный фотограф-натуралист Денис Кривой

Денис Кривой занимался фотографией параллельно с туризмом, еще со студенческих времен. Несколько раз в год он ездил в Карпаты, чтобы передать красоту каждой поры года. Его снимки быстро стали известными, и он начал проводить пленеры, семинары и тренинги. Он участвовал во многих конкурсах, выставках и фестивалях.

Выставки фоторабот Дениса проводили во многих городах Украины, а некоторые работы хранятся в странах Европы, Северной Америки и Азии. Он также сотрудничал с National Geographic Ukraine.

Денис Кривой (фото: facebook.com/Бузький Гард)

"Молодой, энергичный, талантливый, автор фотовыставки "Краса Бузького Гарду", которая неоднократно демонстрировалась в музеях нашей страны. Фото Дениса Кривого красуются в изданиях национального природного парка "Бузький Гард", на сайте парка, стендах, путеводителях, открытках и других публикациях. Мы никогда не забудем светлые дела и талант Дениса", - говорится в сообщении.

Как рассказал его коллега, журналист Гард City Владимир Галузинский, Денис пошел защищать Украину весной 2022 года добровольцем и был в Силах специальных операций.

"У него была международная премия FIAP – это самый престижный европейский конкурс фотохудожников. Мы с ним учились вместе в университете с первого курса, он фактически на моих глазах состоялся как фотохудожник, как пейзажник. Его фотографии публиковали в National Geographic", - добавил Галузинский.

О смерти Дениса также написала его жена - Галина Волгина. У них с Денисом подрастает две маленькие дочери.

"Сегодня (15 мая) я узнала о потере самого лучшего и самого важного для меня человека. Моего мужа. Моего друга. Моего Солнца. Лучшего отца двух маленьких девочек. Дени больше нет. Он погиб в Бахмуте. Пытаясь спасти раненых побратимов. Герой и защитник. Он всегда делал все и даже больше, а считал, что все равно недостаточно. Он добровольно выбрал свой путь и с честью прошел его. Помним его!" - написала она.

По данным IMI, Денис Кривой стал 58 медийником, который погиб в результате российской агрессии.

Работы Дениса Кривого (фото: ГардCity)