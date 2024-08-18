"Пи*да Ивановна, щас ты выйдешь". Верка Сердючка поскандалила с фанаткой прямо со сцены

Подробности

Так, во время концерта исполнительницы женщина выкрикивала нецензурные слова, а рядом стояли дети.

На это обратила внимание Сердючка, остановила выступление и обратилась к фанатке.

"Если ты сейчас будешь материться... Пи*да Ивановна, сейчас ты выйдешь отсюда, поняла?", - резко высказалась она.

Также Данилко посоветовал женщине на будущее "закусывать" рыбой или "балычком".

Напомним, недавно Верка Сердючка попала в скандал из-за выступления на музыкальном фестивале Лаймы Вайкуле.

Звезда прямо со сцены поклонилась певице Алле Пугачевой и пожелала ей здоровья. Это возмутило некоторых украинцев, в то же время ненавистью вспыхнули российские средства массовой пропаганды.

После этого Данилко заявил, что он дружит с артисткой уже много лет подряд, поэтому не видит ничего сенсационного в своем поступке.