Співачка-прихильниця Путіна обурилася петицією про заборону в'їзду в Україну артистів з РФ

Що думає Успенська

Виконавиця нагадала, що вона є американською громадянкою, тому її не повинно торкнутися обмеження, якщо воно буде прийнято. При цьому нічого хорошого в подібних заборонах, за словами співачки, бути не може.

"Ну я не знаю, що мені думати. Думаю, що це погано. А взагалі я не російська співачка, я - американка. У мене громадянство США, тому я не можу говорити про артистів, у яких російські паспорти. Я взагалі народилася в Україні, тому у мене взагалі інше становище. Мені не забороняють виступати там. Я в Росії живу, Я Росію люблю. Але в Україну мені не забороняють їхати, я до цього відношення не маю", - зазначила артистка.

Успенська додала, що політика не повинна втручатися в мистецтво. Також Успенська заявила, що мріє про відродження хороших відносин між Росією та Україною.

"Звісно, це неправильно. Але, на жаль, сьогодні користуються цими прийомами, щоб якось зробити так, щоб артистам, на яких тримається все, було погано. Адже музика - це підтримка для країни. Музиканти, артисти ніколи не їдуть же з планами руйнувати якісь відносини", - висловилася Успенська.

У чому суть петиції про заборону російських артистів в Україні

Кондратюк переконаний, що не можна допускати гастролей, окремих виступів на фестивалях і корпоративах росіян в Україні, бо вони є "представниками країни-агресора і своїм мовчанням підтримали анексію Криму і війну на Донбасі".

Петиція за кілька днів набрала необхідну кількість підписів (25 тисяч).