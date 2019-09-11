Співачка, яка поборола рак: Євгенія Власова розповіла, як дізналася про страшну хворобу

Євгенія Власова - українська співачка, яка кілька років тому поборола рак, розповіла, як вона дізналася про страшний діагноз лікарів. Про це виконавиця повідомила у програмі "Зірковий шлях". За словами артистки, спочатку вона не могла повірити в почуте, адже вона завжди вела здоровий спосіб життя і ні про що таке й подумати не могла. Власова зізналася, що була дуже здивована почути про онкологію.

"У мене було тільки одне питання: не зрозуміла? От як би ось такий стан, в якому сенсі? Я? Я, людина, яка веде абсолютно здоровий спосіб життя, ага, ось так? Зараз я наїмся того, чого не їла, зроблю те, чого не робила, і так? На, ось так. Ну правда не стала курити, пити. Ну це таке, це була розгубленість, з тих пір я почала пити знову чай з цукром", - зізналася співачка.

Фото: Євгенія Власова (facebook.com realvlasova)

Після цього зірці зробили операцію, а далі вона пройшла курс хіміотерапії, після якої була настільки слабкою, що ледве могла ходити.

Нагадаємо, що співачці провели чотири операції вартістю понад двісті тисяч гривень. Кошти на лікування збирала мама Євгенії.

Кум Власової - Костянтин Меладзе несподівано простягнув їй руку допомоги, хоча вона вважала його жадібним і скупим.

"Це людина розумна, який на мої абсолютно безглузді висловлювання змогла дивитися абсолютно спокійно, проживаючи своє життя, це мені взагалі, цей мій період нагадав якусь таку безглузду істерику, гра сама з собою. Плюс я була оголеною, абсолютна нервове виснаження, і я просто ось раз, і на камеру сказала те, що сказала. І ось тому потрібно медитувати, щоб розуміти себе", – повідомила Власова.

Як ми раніше писали, Євгенія Власова після довгої хвороби представила душевний трек.