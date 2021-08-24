Петра Порошенко облили зеленкою в центрі Києва (відео)

Петро Порошенко постраждав в центрі Києва під час святкування Дня Незалежності. П'ятого президента України облили зеленкою, коли він йшов в сторону Кабінету Міністрів.

Про це повідомляє "Київ Оперативний" у своєму Telegram-каналі .

"Всі обставини даної події з'ясовуються", - йдеться в повідомленні.

Пізніше стало відомо, що поліції затримала чоловіка, який хлюпнув зеленкою в обличчя Порошенко. Його закували в наручники і повели.

Зазначимо, що сьогодні, 24 серпня, в Києві зібралося дуже велика кількість людей з нагоди святкування 30-річчя незалежності країни. Через велику кількість людей на станції метро "Театральна" навіть зламався ескалатор.

Багато хто приїхав в центр міста, щоб подивитися на військовий парад, в якому взяло участь близько 5 тисяч військових. Також було залучено десятки одиниць військової техніки і понад 50 літальних апаратів.