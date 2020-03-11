Відомий футболіст заразився коронавірусом: усі деталі

Коронавірус продовжує заражати все більше і більше людей. В Україні влада вирішила застерегтися і оголосила карантин. У Німеччині тим часом офіційно з'явився перший професійний футболіст, у якого діагностували COVID-19. Мова йде про 23-річного захисника німецького "Ганновера" Тімо Хюберса.

В даний час на коронавірус перевіряють всіх представників клубу, включаючи гравців, тренерів і весь персонал. Передбачається, що Хюберс заразився коронавірусом на одному з публічних заходів, який проходив в суботу, 7 березня.

Спортивний директор "Ганновера" Герхард Цубер заявив, що у Хюберса не було ніяких симптомів хвороби. Він вирішив перевіритися на коронавірус після того, як дізнався, що COVID-19 виявили у його приятеля, який був з ним на одному заході.

Футболіст сам звернувся до лікаря, а після цього його помістили на домашній карантин. Він точно не зіграє в найближчому матчі в Дрездені, але команда готується до гри у звичайному режимі.

Варто зазначити, що в Німеччині в даний час коронавірусом заразилося 1 629 людей, при цьому троє з них померли, а 25 - вилікувалися.

Нагадаємо, що у зв'язку з карантином українці дуже стурбовані тим, що ж буде з дитячими садками, і куди "прилаштувати" дітей, якщо бабусь і дідусів немає.