Перші весняні грози: синоптики налякали прогнозом погоди на вихідні

Погода в Україні на святкових вихідних порадує далеко не всіх жителів країни. За прогнозом синоптиків, у неділю 8 березня, очікуються перші весняні грози, в центральних і південних областях. Короткочасні дощі пройдуть на півночі та заході України.

На сході країни очікується суха погода з мінливою хмарністю. Гроза може пройти тільки в Полтавській області. Нічна температура становитиме +4 +6 градусів, вдень буде тепло, від +13 до +17 градусів.

В південних областях пройдуть грози, сухо буде тільки в Криму та Херсонській області. Вночі очікується від +5 до +7 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть від +10 +12 градусів в Одесі до +14 +16 градусів в інших південних областях.

Північні області накриє дощами, місцями можливі зливи. Вночі +4 +6 градусів, вдень буде прохолодно, від +8 до +10 градусів.

На заході сухо буде тільки у Львові та на Волині, в інших містах синоптики прогнозують короткочасні дощі, місцями можливі грози. Нічна температура повітря коливатиметься від +2 до +5 градусів, вдень очікується від +6 до +11 градусів.

В центральній частині країни пройдуть сильні грози. Вночі +4 +6 градусів, удень повітря прогріється до +13 +15 градусів.

У Києві 8 березня очікується сильний дощ. Нічна температура становитиме +4 +6 градусів, удень повітря прогріється до +8 +10 градусів.

Карта погоди в Україні 8 березня

Тим часом, в суботу, 7 березня, частина України опиниться в зоні негоди. Сильні та помірні дощі пройдуть у всіх областях на Заході країни. Температура повітря вночі коливатиметься від +3 до +6 градусів, вдень очікується від +8 до +11 градусів.

У південних областях – мінлива хмарність, без опадів. Вночі від +5 до +7 градусів, вдень +14 +17 градусів, в Одесі прохолодніше, +9 +11 градусів. У Криму сухо і хмарно, без опадів. Вночі +5 +7 градусів, удень +14 +16 градусів.

На півночі України мінлива хмарність, опади не прогнозуються. Вночі +5 +7 градусів, удень +10 +12 градусів.

У східних областях очікується суха і тепла погода без опадів. Вночі +5 +7 градусів, удень повітря прогріється до +15 +18 градусів.

У Києві 7 березня пройде невеликий короткочасний дощ. Вночі від +5 до +7 градусів, вдень потеплішає до +11 +13 градусів.

Карта погоди в Україні 7 березня