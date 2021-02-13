Перші симптоми ГРВІ: як швидко допомогти організму і не допустити ускладнень
В Україні крім коронавірусу зараз спостерігається також багато випадків звичайних сезонних ГРВІ. Це захворювання, які вражають в першу чергу слизові оболонки верхніх дихальних шляхів. Спочатку хвороба вражає ніс, потім поширюється на горло, гортань і навколоносові пазухи.
Медики розповіли, які симптоми говорять про наявність ГРВІ та пояснили, як впоратися з хворобою на початку, щоб уникнути ускладнень. Це пише "24 канал".
Симптоми ГРВІ
Перші симптоми захворювання звичайно з'являються протягом двох діб після зараження. Зазвичай це:
- Кашель
- Біль у горлі
- Нежить
- Чхання
- Головний біль
- Температура (зазвичай помірно підвищена)
Зазвичай ці симптоми починають зникати вже через 5-7 днів. Варто відзначити, що при грипі бувають схожі ознаки, але вони зазвичай більш сильні й хвороба проявляється раптово і гостріше. Деякі симптоми можуть зберігатися до трьох тижнів, а також ГРВІ небезпечно тим, що можуть розвинутися ускладнення.
Як уберегтися від зараження
Специфічної профілактики від зараження ГРВІ немає, і найважливіше – не дати хворобі розвиватися і вбивати організм. А для цього потрібно:
- Повноцінно і збалансовано харчуватися
- Загартовувати організм і виконувати хоча б невеликі фізичні вправи
- Правильно підбирати одяг та взуття, відповідно до погодних умов
- Знизити кількість часу на вулиці в саму холодну пору
- Уникати місць скупчення людей
- Дотримуватися гігієнічних та епідеміологічних правил
Однак, якщо уникнути захворювання не вдалося, то звернення до лікаря є обов'язковим, через те, що симптоми можуть сигналізувати й про інші захворювання.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили взаємозв'язок між симптомами коронавірусу та віком пацієнта.
А також розповідали про те, що лікар попередив, що ГРВІ можна легко сплутати з коронавірусом.