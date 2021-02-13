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Перші симптоми ГРВІ: як швидко допомогти організму і не допустити ускладнень

Новость на русском → Субота 13 лютого 2021 11:02
Перші симптоми ГРВІ: як швидко допомогти організму і не допустити ускладнень Медики розповіли, як уникнути ускладнень при ГРВІ (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

В Україні крім коронавірусу зараз спостерігається також багато випадків звичайних сезонних ГРВІ. Це захворювання, які вражають в першу чергу слизові оболонки верхніх дихальних шляхів. Спочатку хвороба вражає ніс, потім поширюється на горло, гортань і навколоносові пазухи.

Медики розповіли, які симптоми говорять про наявність ГРВІ та пояснили, як впоратися з хворобою на початку, щоб уникнути ускладнень. Це пише "24 канал".

Симптоми ГРВІ

Перші симптоми захворювання звичайно з'являються протягом двох діб після зараження. Зазвичай це:

  • Кашель
  • Біль у горлі
  • Нежить
  • Чхання
  • Головний біль
  • Температура (зазвичай помірно підвищена)

Зазвичай ці симптоми починають зникати вже через 5-7 днів. Варто відзначити, що при грипі бувають схожі ознаки, але вони зазвичай більш сильні й хвороба проявляється раптово і гостріше. Деякі симптоми можуть зберігатися до трьох тижнів, а також ГРВІ небезпечно тим, що можуть розвинутися ускладнення.

Як уберегтися від зараження

Специфічної профілактики від зараження ГРВІ немає, і найважливіше – не дати хворобі розвиватися і вбивати організм. А для цього потрібно:

  • Повноцінно і збалансовано харчуватися
  • Загартовувати організм і виконувати хоча б невеликі фізичні вправи
  • Правильно підбирати одяг та взуття, відповідно до погодних умов
  • Знизити кількість часу на вулиці в саму холодну пору
  • Уникати місць скупчення людей
  • Дотримуватися гігієнічних та епідеміологічних правил

Однак, якщо уникнути захворювання не вдалося, то звернення до лікаря є обов'язковим, через те, що симптоми можуть сигналізувати й про інші захворювання.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що вчені виявили взаємозв'язок між симптомами коронавірусу та віком пацієнта.

А також розповідали про те, що лікар попередив, що ГРВІ можна легко сплутати з коронавірусом.

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