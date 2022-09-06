Перші ознаки раку молочної залози у чоловіків, на які слід звернути увагу

Рак молочної залози у жінок став дуже поширеним за останні роки. Однак досі поза увагою залишається рак молочної залози у чоловіків.

Рак молочної залози у чоловіків зустрічається набагато рідше, ніж у жінок, і є одним із найменш поширених типів раку. Однак у Великобританії щорічно діагностують рак молочної залози приблизно у 350 чоловіків.

Тому чоловікам варто знати про ознаки та симптоми, на які слід звернути увагу. Все тому, що раннє виявлення раку часто призводить до кращого результату.



Доктор-онколог Александра Хаас із Центру протонної терапії в Празі закликає чоловіків стежити за ранніми ознаками раку молочної залози.

"Багато людей вважають, що рак молочної залози - це хвороба, яка вражає лише жінок, але сотні британських чоловіків щороку отримують жахливий діагноз. На жаль, багато чоловіків не помічають симптомів і тому отримують діагноз і лікування пізніше, ніж пацієнтки", - каже лікар.

До ознак, на які слід звернути увагу чоловікам, входять:

Зміна розміру або форми грудей. Лікар каже, що чоловіки повинні бути напоготові щодо зміни розміру або форми грудей;

Проблеми з сосками. Зокрема, до симптомів відносять раптове висипання, кровотечу або виділення з соска.

Якщо ви помітили будь-яку з цих змін у своєму тілі, життєво важливо якомога швидше звернутися за допомогою до свого лікаря.

Доктор Олександра пояснює, що чоловікам із сімейним анамнезом раку молочної залози рекомендується бути особливо обережними, оскільки існують успадковані гени, які можуть підвищити ризик.

Вона додає, що рак грудей зустрічається переважно у чоловіків старше 60 років, але він може вразити в будь-якому віці, тому важливо бути насторожі.

З точки зору лікування, це зазвичай включає видалення ураженої тканини шляхом хірургічного втручання, променевої терапії та хіміотерапії.