Перші ознаки інсульту: лікар-невропатолог дав важливі поради

Інсульт може статися практично в будь-якому віці й найважливіше при перших симптомах - діяти оперативно, правильно та акуратно. Це допоможе не тільки врятувати життя пацієнту, але і знизити ризик паралічу та інших серйозних ускладнень.

Як допомогти пацієнту при перших ознаках інсульту, розповів завідувач відділення неврології Київської міської клінічної лікарні, Заслужений лікар України Сергій Пелешок в інтерв'ю для видання " Факти ".

Збивати тиск самостійно не потрібно

Лікар зазначає, що при перших підозрах на інсульт не потрібно давати пацієнтові таблетку для зниження тиску, оскільки це дуже небезпечно.

"Різкі перепади несприятливі для головного мозку. При високому тиску кровообіг в ньому зберігається, і в осередок ішемії кров якось "проштовхується". Хворим з ішемічним інсультом ми й в стаціонарі намагаємося відразу не збивати тиск, що не перевищує 200 міліметрів ртутного стовпа. Воно знижується, коли при наповненні судинного русла йде рефлекторне звуження судин, а фізіологічний розчин зменшує в'язкість крові", - пояснив Пелешок.

Ознаки інсульту

Невиразна або плутана мова

Перекіс обличчя або губи

Розлад свідомості, прострація

Оніміння і слабкість рук або ніг з одного боку тіла

Медикам швидкої допомоги потрібно повідомити про інсульт

Він зазначив, що при виклику швидкої медичної допомоги потрібно обов'язково вказати, що є підозра на інсульт.

"Бригада прибуває в режимі "зеленого коридору", і лікарі, не втрачаючи ні хвилини, ставлять попередній діагноз. Використовують шкалу FAST (абревіатура, яка в перекладі з англійської означає швидко). FACE-обличчя, "сповзає" на одну сторону. ARM-рука-через слабкість вона може висіти як батіг. SPEACH-мова: вона порушена, тембр голосу змінений. TIME-час, протягом якого хворому потрібно якомога швидше надати допомогу", - зазначив фахівець.

Також він додав, що лікарям потрібно назвати точний час, коли з'явилися перші симптоми інсульту, оскільки існує особливий підхід до лікування. Він називається "час-мозок": потрібно максимально швидко поставити діагноз, доставити пацієнта в лікарню, обстежити.

"Якщо інсульт ішемічний, тут же слід провести тромболізис: розчинити тромб, що перешкоджає кровопостачанню мозку. Все це в межах терапевтичного вікна - до чотирьох з половиною годин, поки клітини мозку ще живі. Тромболізис дуже ефективний, але його потрібно правильно виконати, поки кровотік ще можна відновити. Якщо не встигли, то видалення тромбу (тромбоекстракцію) проводять нейрохірурги. Вдалося вкластися до шести годин - мозок може відновитися", - пояснив фахівець.

Причиною інсульту може стати не високий тиск

Крім того, лікар пояснив, що інсульт може статися і при низькому тиску і причиною можуть бути інші захворювання – атеросклероз, цукровий діабет, аритмія, хвороби дрібних судин.

Інсульт може повторитися у тих пацієнтів, які перенесли його раніше, і щоб цього не сталося – потрібно обов'язково проводити профілактику і приймати необхідні препарати.

"Якщо був перший інсульт, може бути другий, третій... і останній. Повторний інсульт загрожує тим, хто не приймає препарати для вторинної профілактики. Основні групи - статини, що стримують рівень холестерину, препарати, що перешкоджають утворенню тромбів, а також ті, що коригують тиск, покращують стан судинної стінки, серцевого м'яза. Важливо змінити спосіб життя. Кинути палити, розумно вживати алкоголь, більше рухатися, висипатися, збалансовано харчуватися. Зараз багато свіжих овочів, фруктів, ягід. Корисні всі види капусти, багаті клітковиною, а також висівки, зокрема, вівсяні", - пояснив невропатолог.

Також він порекомендував обов'язково з'ясувати причину появи першого інсульту і надалі стежити за тиском, серцевим ритмом, в'язкістю крові, рівнем цукру в крові.