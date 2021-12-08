У Первомайську вандали розбили меморіал воїнам АТО і Героям Небесної сотні (фото)

Про інцидент стало відомо сьогодні вранці - повідомлення про розбитий пам'ятник надійшов до райвідділу від начальника управління ЖКГ Первомайська.

Меморіал розташований біля зупинки громадського транспорту на вулиці Грушевського.

На опублікованих фото з місця події видно, що біля пам'ятника лежать розбиті шматки та частини конструкції. Також на землі перед меморіалом написано білою крейдою або фарбою якийсь напис.

У Первомайську було пошкоджено меморіал воїнам АТО та Героям Небесної сотні (фото: mk.npu.gov.ua)

Подію було кваліфіковано слідчими за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 КК "хуліганство".

Тепер зловмисникам загрожує покарання до 5 років обмеження волі.

Вандали пошкодили та осквернили написами меморіал воїнам АТО та Героям Небесної Сотні у Первомайську (фото: mk.npu.gov.ua)

"Поліцейські проводять першочергові слідчі дії щодо встановлення причетних до скоєння злочину осіб та притягнення їх до відповідальності", - йдеться в повідомленні поліції.

Також правоохоронці закликали громадян, які можуть мати будь-яку інформацію про обставини цього акту вандалізму та особи порушників, повідомити до Первомайського райвідділу поліції за адресою: Первомайськ, вул. Грушевського, 29 або за телефонами: (093) 877-0974, (068) 314-29-49, 102.

Поліція розшукує вандалів, які пошкодили пам'ятник Героям Небесної Сотні та воїнам АТО у Первомайську (фото: mk.npu.gov.ua)