Першу людину у світі вакцинували від коронавірусу: хто вона

Вакцину від коронавірусу, розроблену фармацевтичними компаніями Pfizer і BioNTech і схвалену Великобританією, першою отримала 90-річна жінка на ім'я Маргарет Кінан.

Таким чином, вона стала першою у світі людиною, що отримала цю вакцину, повідомляє Sky News.

"Місіс Кінан, яка прожила в Ковентрі шість десятиліть, але родом з Енніскіллена, Північна Ірландія, отримала вакцину від медсестри Мей Парсонс в університетській лікарні в Ковентрі о 6:31 ранку", - йдеться в повідомленні.

Жінка вважає це привілеєм і накращим подарунком на день народження, якого вона могла тільки побажати.

Тепер вона зможе провести зі своєю родиною і друзями різдвяні та новорічні свята, адже більшу частину 2020 року провела на самоізоляції.

Таким чином, Маргарет Кінан поклала початок масової вакцинації, яка планується в Британії.

"Якщо я зможу отримати її в 90, ви теж зможете!" - сказала жінка і подякувала персоналу за турботу про неї.

90-річна британка першою у світі отримала вакцину Pfizer і BioNTech (фото: Getty Images)

Раніше лікар розповів про побічні дії вакцини від коронавірусу, яка скоро має з'явитися в Україні.

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