Перша хвиля COVID-19 закінчиться навесні: імунолог дав оптимістичний прогноз для України

Перша хвиля коронавірусу в Україні закінчиться тільки навесні 2021 року, і вона буде м'якою і менш складною, ніж в Європі. На думку імунолога, доктора медичних наук Андрія Волянського, зростання захворюваності піде на спад лише у квітні-травні наступного року, разом з сезоном застуд і грипу.

Волянський вважає, що в Україні не буде високого рівня смертності й м'який перебіг пандемії пов'язаний з дотриманням заходів профілактики. Про це фахівець розповів в інтерв'ю для видання "Гордон".

"Зараз у нас спостерігається приблизно така стадія розвитку епідемії, що була навесні в Італії та Іспанії, тобто активний початок першої хвилі. Але якщо в них зазначалося 700-800 летальних випадків в день, у нас, на щастя, – в межах 100. Це трохи більш м'який варіант, ніж навесні в Європі та Нью-Йорку. Проте залишається ймовірність важкого сценарію з 200-300 смертей в добу. Але, на мій погляд, на такий рівень, як в Європі, ми не вийдемо", - сказав лікар.

Він додав, що перша хвиля коронавірусу в Україні завершиться тільки навесні 2021 року, і, щоб знизити зростання захворюваності потрібно адаптувати карантинні заходи для захисту груп ризику.

"Більш м'який перебіг пов'язаний у нас з тим, що протягом останніх семи місяців люди багато чому навчилися. Реально дотримуються норми дистанціювання. Крім того, деяка частина населення, на мій погляд, від 5% до 10% населення вже була інфікована і тепер відіграє роль імунного прошарку в суспільстві. Щоб мінімізувати втрати, владі треба адаптувати карантин у бік захисту груп ризику. Потрібні більш серйозні точкові заходи для захисту людей, яким загрожує більш важкий перебіг хвороби та летальний результат. Тоді перебіг першої хвилі й далі буде більш м'яким. Завершитися вона повинна у квітні – травні наступного року з закінченням холодного сезону", - зазначив Волянський.

На думку імунолога, навіть те, як люди дотримуються правил карантину зараз – вже знижує ризик зараження.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Україні можуть ввести нові обмеження – карантин вихідного дня та дистанційне навчання.

А також розповідали про те, що в Україні за добу коронавірус був діагностований у 5804 осіб.