Перша вакцинована в Україні лікар розповіла про "шкоду" та різницю Covishield і AstraZeneca

"Було незначне підвищення температури, відчувала біль у місці ін'єкції. Потім це минуло. Температура піднімалася до 37,3, але я її навіть не відчувала. Знаю про неї тільки тому, що перевіряла її кожні дві години, щоб розуміти, як діє вакцина", - повідомила Ольга.

Медик розповіла, що категорично неправильно говорити, що індійська вакцина - це щось погане і неякісне.

"Вакцина Covishield виготовлена в Індійському інституті сироватки по ліцензії оригіналу — AstraZeneca. Це означає, що створюється абсолютно аналогічний препарат, але тільки на потужностях іншого заводу. Вироблений за ліцензії препарат повністю відповідає складу оригіналу — не може бути відмінностей ні в кількості, ні у якості компонентів. Тому Covishield і AstraZeneca абсолютно ідентичні. Вакцину виробляють в Індії, тому що заводських потужностей AstraZeneca не вистачає для того, щоб одночасно забезпечити препаратом велику кількість країн. А розподіл відбувається залежно від економічного благополуччя кожної країни", - розповіла Кобевко.

Індійську вакцину закупили й в благополучній Канаді, зазначає Ольга.

"Повертаючись до Covishield, варто сказати, що в Індії знаходиться більшість потужностей відомих фармакологічних фірм, тому що в Індії дешева робоча сила. Але це не означає, що препарати, які там роблять, неперевірені або неякісні. У тому ж Інституті сироватки виробляють безліч вакцин і препаратів, якість яких ні в кого не викликає сумнівів", - резюмувала вона.