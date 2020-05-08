Перша країна в Європі перемогла коронавірус: як їм це вдалося

Коронавірус вдалося перемогти першій країні в Європі. Таку гучну заяву зробив уряд острівної держави Ісландія, пише The New York Times.

У заяві йдеться, що з 1799 випадків COVID-19 - ця цифра підтверджена лабораторними тестами - 1750 більше не інфіковані. 97% хворих одужали, інші знаходяться на лікуванні вдома, тільки три людини - в лікарнях.

На жаль, 10 осіб померло від коронавіруса, але цей показник дуже низький (0,5%) у порівнянні з тією ж Великобританією з 14% летальності.

З 4 травня в країні почали пом'якшувати карантин. Залишається правило дистанції у два метри, збори обмежені до 50 осіб. Дитячі садки й початкові школи працюють у звичайному режимі, в інших навчальних закладах також діє правило не більше 50 осіб. Відкрилися, салони краси, музеї та багато інших закладів. А от фітнес-центри, паби, клуби, як і раніше під забороною.

Перший випадок коронавіруса зафіксували в Ісландії ще 28 лютого. Хвороба почала досить швидку динаміку поширення. За тиждень захворіло 43 людини, але всі випадки були привезені з Італії та Австрії. Коли ж 6 березня вперше підтвердили внутрішню передачу вірусу, наступного дня в країні ввели надзвичайний стан.

Раніше ми писали, що від коронавіруса у світі видужало сім країн, але всі вони невеликі, в основному острівні держави, де було не більше 20 випадків зараження.