Перша смерть від коронавіруса: з'ясувалися скандальні подробиці

В Україні перша смерть від коронавіруса (колаж: РБК-Україна)

У Радомишлі від коронавіруса померла жінка. Стали відомі шокуючі подробиці про лікування жінки

Коронавірус став причиною смерті 71-річної жінки в Радомишлі. Вона нещодавно повернулася з Польщі, а 3 березня зі скаргами на здоров'я пішла до лікарів, їй виміряли тиск і відправили додому. Як лікували українку в Житомирській області - в матеріалі Styler.

Варто відзначити, що раніше повідомлялося, що жінка пізно звернулася до медиків, і це стало причиною виникнення ускладнень. Крім того, з'ясувалося, що жінка подорожувала по Польщі в лютому, в кінці місяця повернулася спочатку на Львівщину до родичів, і лише на початку березня - в рідний Радомишль.

Тепер же з'ясувалося, що 3 березня жінка пішла до лікарів зі скаргами на самопочуття. Їй виміряли тиск і відправили додому. Зараз медиків, які контактували з нею, самоізолювали, а частину з них помістили в бокси.

Жінка весь цей час жила звичайним життям, ходила по магазинах. 8 березня була на недільній службі в місцевій церкві, де разом з усіма цілувала ікони. Госпіталізували її вже, коли стало зовсім погано. Обстеження підтвердило коронавірус і двосторонню пневмонію.

Вранці 13 березня у пенсіонерки став падати рівень кисню в крові, тому лікарі підключили її до апарату ШВЛ. Стан стабілізували, але через годину їй стало гірше. Лікарі п'ять разів реанімували пацієнтку, однак врятувати не змогли.

На обсервації в Радомишлі зараз знаходиться шість родичів померлої жінки, і четверо її гостей. Крім того двоє гостей з Києва відправили на обсервацію.

У місті оголосили НС, ринки, розважальні та закриті держустанови, рух транспорту зупинено. На в'їзді і виїзді людям проводять температурний скринінг.



За даними Львівської ОДА, жінка перебувала селі Замочок Жовківського району протягом 26 та 27 лютого. Всі особи, які контактували з нею, пройшли двотижневий карантин.

Раніше ми писали, що п'ятеро парафіян церкви, куди 8 березня ходила інфікована коронавірусом жінка, поскаржилася на проблеми зі здоров'ям.