Перша допомога при кровотечі: що робити, поки їде швидка

Що робити, якщо почалась кровотеча

Зокрема, лікарі назвали кілька основних правил надання першої допомоги собі чи іншій людині під час кровотечі.

Спершу потрібно звільнити поверхню рани від одягу чи дрібного сміття. Якщо у рані є застряглі уламки великих розмірів – не можна чіпати їх, щоб не посилити кровотечу;

Після цього накладіть на рану стерильну пов’язку або чисту тканину. Потрібно щільно притиснути й не відпускати, поки кров не зупиниться.

Зазначається, якщо пошкоджена кінцівка, то потрібно підняти її вище рівня серця. Не слід затискати предмет, який застряг у рані, щоб не травмувати людину ще більше;

Покладіть людину на килим або ковдру, щоб тіло не втрачало тепло;

Також потрібно накласти джгут, якщо кровотеча небезпечна для життя і ви вмієте це робити. Необхідно записати час накладання джгута, щоб повідомити медикам;

До того ж зателефонуйте 103 або самостійно доставте пацієнта до лікарні.

Додамо, що капілярна кровотеча, як правило, не супроводжується значною крововтратою і досить легко зупиняється. При цьому кров витікає зі рани повільно, що не загрожує життю людини.

При капілярній кровотечі дрібні кровоносні судини - капіляри - починають кровоточити. Поверхня рани покривається дрібними крапельками крові, як губка.

Окрім того, під час венозної кровотечі, кров має темний колір. Вона витікає з великою швидкістю, рівномірним струменем (без пульсації, фонтанування).

У цьому випадку можливе утворення кров'яних згустків, що в жодному разі не можна видаляти, аби не спровокувати посилення крововтрати.

При першій допомозі у разі венозної кровотечі на рану потрібно накласти асептичну пов'язку і перев'язати.