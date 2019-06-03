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Перша ж блискавка: під Херсоном стихія вбила 17-річну дівчину

STYLERПодії    03.06.2019 - 17:48
Перша ж блискавка: під Херсоном стихія вбила 17-річну дівчину
Фото: колаж РБК-Україна

Негода 3 червня забрала життя молодої дівчини

Блискавка вбила 17-річну дівчину під Херсоном. Трагедія сталася 3 червня близько села Раденське в Олешківскьому районі. Про це повідомляє місцеве видання "Типовий Херсон".

Зазначається, що дівчина сьогодні прибула у складі групи працівників з Миколаєва для збору полуниці на плантації. Незабаром після початку роботи вибухнула гроза, і перша блискавка влучила прямо у дівчину, яка просто не встигла сховатися від раптового удару стихії.

За інформацією Херсонського обласного територіального Центру екстреної медичної допомоги, нещасна загинула майже миттєво, медикам не вдалося її реанімувати.

Інших постраждалих немає.

Перша ж блискавка: під Херсоном стихія вбила 17-річну дівчину

Ілюстративне фото: гроза (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, що зовсім нещодавно під Тернополем в селі Джурин Чортківського району кульова блискавка влетіла у будинок і вибухнула, в результаті НП п'ятеро дітей опинилися в лікарні.

Як повідомлялося раніше, у травні в місті Сокаль Львівської області блискавка вразила подружню пару, в результаті інциденту помер чоловік.

Додамо, що наприкінці травня у Волинській області блискавка вдарила у жінку, яка пасла з чоловіком корів у полі, а потім вдарила у будинок цієї ж родини. Удар розряду атмосферної електрики був настільки потужний, що на жінці згорів весь одяг, а на взутті залишилися діри. Медики допомогти жінці вже не змогли.

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