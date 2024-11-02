Парикмахер рассказала, какая ошибка в уходе за волосами приведет к инфекции и выпадению

Что следует знать

Профессиональный парикмахер Марго Торн рекомендует мыть расческу по крайней мере раз в неделю, особенно тем, у кого тонкие волосы. В частности есть 4-этапная глубокая очистка.

К тому же такие проблемы могут привести к выпадению волос.

Добавим, что большинство расчесок не предназначены для нескольких лет использования. Универсального срока годности у них нет, все зависит от материала и его состояния.

Например, деревянные со временем могут начать портить волосы. На их зубчиках могут появиться небольшие трещины, цепляющиеся за волосы и рвущие их.

Пластиковые расчески у которых на кончиках есть круглые наконечники, то как только один из этих наконечников отпал, расческу следует заменить. Такие зубчики повреждают волосы.

Некоторые металлические и пластиковые расчески могут прослужить очень долго. Главное - тщательно за ними ухаживать.