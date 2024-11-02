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Парикмахер рассказала, какая ошибка в уходе за волосами приведет к инфекции и выпадению

Как ухаживать за расческой для волос (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Расческа для волос необходима для ежедневной гигиены. Ошибки в уходе за ней приведут к инфекциям и сильному выпадению волос.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.

Что следует знать

Профессиональный парикмахер Марго Торн рекомендует мыть расческу по крайней мере раз в неделю, особенно тем, у кого тонкие волосы. В частности есть 4-этапная глубокая очистка.

К тому же такие проблемы могут привести к выпадению волос.

Добавим, что большинство расчесок не предназначены для нескольких лет использования. Универсального срока годности у них нет, все зависит от материала и его состояния.

Например, деревянные со временем могут начать портить волосы. На их зубчиках могут появиться небольшие трещины, цепляющиеся за волосы и рвущие их.

Пластиковые расчески у которых на кончиках есть круглые наконечники, то как только один из этих наконечников отпал, расческу следует заменить. Такие зубчики повреждают волосы.

Некоторые металлические и пластиковые расчески могут прослужить очень долго. Главное - тщательно за ними ухаживать.

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