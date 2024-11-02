Парикмахер рассказала, какая ошибка в уходе за волосами приведет к инфекции и выпадению
Расческа для волос необходима для ежедневной гигиены. Ошибки в уходе за ней приведут к инфекциям и сильному выпадению волос.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Daily Express.
Что следует знать
Профессиональный парикмахер Марго Торн рекомендует мыть расческу по крайней мере раз в неделю, особенно тем, у кого тонкие волосы. В частности есть 4-этапная глубокая очистка.
Сначала удалите любые лишние волосы, которые запутались в щетине, а затем смочите щетку в теплой воде с мылом или белым уксусом. Это позволит избавиться от любых остатков продукта, масла и жира, которые собрались с волос.
Немного замочив, извлеките щетку и потрите между щетиной, чтобы устранить любую стойкую грязь.
Получив блестящую чистую щетку, ее следует тщательно высушить перед повторным использованием.
Марго посоветовала людям следить за парикмахерами и убедиться, что они моют расчески между каждым клиентом.
Какие проблемы могут возникнуть
Многие не знают о необходимости чистить свои расчески, что может привести ко многим проблемам. Накопление грязи из-за отсутствия чистки щетки может сделать ваши волосы жирными.
В более тяжелых случаях грязные щетки для волос могут привести к бактериальным инфекциям, особенно если на коже головы имеются микропорезы или ссадины, вызванные инструментами для волос.
К тому же такие проблемы могут привести к выпадению волос.
Добавим, что большинство расчесок не предназначены для нескольких лет использования. Универсального срока годности у них нет, все зависит от материала и его состояния.
Например, деревянные со временем могут начать портить волосы. На их зубчиках могут появиться небольшие трещины, цепляющиеся за волосы и рвущие их.
Пластиковые расчески у которых на кончиках есть круглые наконечники, то как только один из этих наконечников отпал, расческу следует заменить. Такие зубчики повреждают волосы.
Некоторые металлические и пластиковые расчески могут прослужить очень долго. Главное - тщательно за ними ухаживать.
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