Персональный тренер рассказала, сколько времени нужно придерживаться диеты, чтобы получить тело мечты

Многие для похудения придерживаются правильного питания и занимаются физическими упражнениями. Но сколько нужно времени, чтобы наконец увидеть результат?
На этот вопрос дает ответ РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram фитнес-тренерки Шенон Коллинс.
Тренер и супер-поднятая мама - очень популярна онлайн-сообществе здоровья и фитнеса.
Она регулярно делится своими проблемами с похудением, а недавно дала несколько ценных советов по потере веса.
В одном из своих последних обновлений в социальных сетях она ответила на часто задаваемый вопрос: как долго следует соблюдать диету, чтобы достичь "тела мечты"?
Однако ее ответ не однозначен. По словам Шеннона, временные рамки отличаются от человека к человеку, поскольку индивидуальные цели отличаются.
Она предполагает, что в среднем может потребоваться от 12 до 16 недель, чтобы увидеть ощутимые изменения, но это не значит, что для некоторых это может произойти быстрее или медленнее.
Главное, по ее словам, состоит в том, чтобы сосредоточиться на своем физическом и психическом благополучии, а также способности поддерживать режим.
Как правило, те, у кого больше жира, могут подольше поддерживать дефицит калорий без отрицательного воздействия на организм.
Шеннон предупреждает быть внимательными относительно признаков, указывающих на то, что пора прекратить диету.
К ним относятся достижение желаемого веса, удовлетворенность своим внешним видом, достижение плато или отрицательные изменения в энергии, настроении или качестве сна.
Важно признать, что нездоровые отношения с пищей, включая одержимость отслеживания калорий или физические изменения, такие как истончение волос, проблемы с пищеварением и нерегулярные менструальные циклы, могут быть чрезвычайно вредными.
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