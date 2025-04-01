Первый секс: 5 ошибок, которые допускают почти все

Первый секс в любом возрасте - это всегда волнение, ожидание и, к сожалению, часто ошибки, которые могут испортить впечатление. Это касается как первого раза вообще, так и первого секса с новым партнером.

Какие 5 самых распространенных промахов, которые допускают почти все, рассказал для РБК-Украина (проект Styler) лайф коуч и сексолог Виталий Курсик.

Завышенные ожидания

Фильмы, книги и даже рассказы друзей рисуют идеальную картину первого секса: страсть, идеальная атмосфера, абсолютное удовольствие. Но реальность часто оказывается другой.

"Могут быть неловкие моменты, волнение, технические трудности. Если ожидать от первого секса шедевра, есть риск жестко разочароваться", - говорит эксперт.

Отсутствие разговора

Многие люди думают, что секс должен происходить "сам по себе", без слов. Но на самом деле разговор о границах, желаниях и страхах - это то, что помогает избежать недоразумений и сделать опыт комфортным для обоих. Если не сказать, что вам нравится (или не нравится), партнёр этого точно не угадает.

Игнорирование прелюдии

Самая распространенная ошибка - спешка. Часто первый секс проходит по схеме "поцелуи - проникновение - конец". Но без хорошего разогрева (а для женщин это особенно важно) обоим партнерам будет сложнее получить удовольствие.

"Прелюдия - это не лишняя трата времени, а залог приятного опыта", - подчеркивает сексолог.

Страх выглядеть неопытным(ой)

Многие пытаются делать вид, что знают абсолютно все, даже если это не так. На самом деле нет ничего привлекательнее, чем откровенность и готовность исследовать друг друга без давления.

"Нет "правильного" и "неправильного" первого секса - есть только комфорт и взаимное удовольствие", - подчеркивает Виталий Курсик.

Игнорирование защиты

На волне эмоций многие забывают или сознательно игнорируют контрацепцию. "Да ничего не случится" - одна из самых больших ошибок, которая может привести к неприятным последствиям.

"Забота о безопасности - это не уничтожение романтики, а проявление уважения к себе и партнеру", - говорит специалист.

Первый секс может быть неуклюжим, смешным, не таким, как в кино - и это абсолютно нормально. Важно не зацикливаться на перфекционизме, а наслаждаться моментом и общаться с партнёром.

"И если у вас есть страхи или неуверенность в этой теме - работать с ними можно. Откровенные разговоры, понимание своих желаний и, возможно, помощь специалиста (сексолога) помогут чувствовать себя увереннее и раскрыть свою сексуальность без лишних переживаний", - резюмирует Виталий Курсик.

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