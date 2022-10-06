Первые симптомы рака груди, с которыми нужно немедленно к врачу

Рак груди – самая распространенная женская онкология

По данным Центра общественного здоровья, ежегодно более полумиллиона женщин во всем мире умирает из-за этого недуга.

Каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на ІІІ-ІV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается.

Важно помнить, что рак излечим при его выявлении на I стадии – у 95% женщин, на II стадии – у 80%, на III стадии – у 50% женщин.

Женщинам нужно проходить регулярные обследования

Как рассказала врач-гинеколог Лилия Левенец, профилактический осмотр нужно проходить не менее 1 раза в год обязательно, даже если вас ничего не беспокоит и именно семейный врач и гинеколог проводят профилактический осмотр груди.

У всех женщин от 40 лет рекомендуют проводить скрининг с помощью маммографии, которая является "золотым стандартом" скрининга заболеваний молочной железы (вероятность диагностических обследований составляет до 92%).

Женщинам до 40 лет рекомендовано ежегодное проведение УЗИ молочных желез.

Маммография – после 40 лет 1 раз в 2 года; после 50 лет – 1 раз в год.

УЗИ – на 5-7 день цикла 1 раз в год.

По показаниям исследования можно выполнять чаще.

МРТ, биопсия – по показаниям.

Симптомы, с которыми следует немедленно к врачу:⠀