Первые симптомы рака груди, с которыми нужно немедленно к врачу

Рак молочной железы – самое распространенное онкологическое заболевание среди женщин, как в Украине, так и во всем мире. Как и с любым видом онкологии, важна своевременная диагностика.
Какие симптомы рака груди, необходимы обследования – читайте ниже в материале Styler.
По данным Центра общественного здоровья, ежегодно более полумиллиона женщин во всем мире умирает из-за этого недуга.
Каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на ІІІ-ІV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается.
Важно помнить, что рак излечим при его выявлении на I стадии – у 95% женщин, на II стадии – у 80%, на III стадии – у 50% женщин.
Как рассказала врач-гинеколог Лилия Левенец, профилактический осмотр нужно проходить не менее 1 раза в год обязательно, даже если вас ничего не беспокоит и именно семейный врач и гинеколог проводят профилактический осмотр груди.
У всех женщин от 40 лет рекомендуют проводить скрининг с помощью маммографии, которая является "золотым стандартом" скрининга заболеваний молочной железы (вероятность диагностических обследований составляет до 92%).
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